Haberler » Güncel » TİKA tarafından Sudan'da yerli ve milli ekipmanlarla 3D eğitimleri veriliyor - Haber

TİKA tarafından Sudan'da yerli ve milli ekipmanlarla 3D eğitimleri veriliyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Sudan'ın önde gelen teknik kurumlarından 26 katılımcıya 3D modelleme ve 3D yazıcı eğitimi verildi.

28.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:44TİKA tarafından Sudan'da yerli ve milli ekipmanlarla 3D eğitimleri veriliyor
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 'ın önde gelen teknik kurumlarından 26 katılımcıya 3D modelleme ve 3D yazıcı eğitimi verildi. 3D Modelleme ve 3D Yazıcı Eğitimi'ne katılan 13 kişiye de 3D modellemenin CNC tezgahlarına aktarımı için Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) eğitimi verildi.

TİKA tarafından donatılan Hartum'daki Sudan Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitim programlarına eğitim merkezinde görevli eğiticilerin yanı sıra Sudan'ın önde gelen teknik kurumlarından ve Sudan Üniversitesi ile Karary Askeri Üniversitesi'nden akademisyen, mühendis ve mimarlardan oluşan teknik personel katıldı. 3D modelleme ve 3D yazıcı kursu 3 hafta, Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) eğitimi ise 1 hafta sürdü.

Eğitim sonunda düzenlenen sertifika dağıtım törenine katılan Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu, Türkiye'nin yeni dönemde bütün kurumlarıyla Sudan'ın ve Sudan halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Eğitim programı için Türkiye'den getirilen 2 adet yerli ve milli 3D Yazıcı ile sarf malzemeleri Sudan Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitim Merkezi ile Karary Askeri Üniversitesi'ne hibe edildi.

Karary Askeri Üniversitesine hibe edilen 3D yazıcının teslim töreninde yapılan konuşmalarda, Türkiye'de üretilen 3D yazıcının, eğitimin yanı sıra ürünün prototip yapımında ve kalıp maliyeti yüksek parçaların üretiminde de kullanılabileceği belirtildi. - ANKARA

Sudan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:58 Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 39'a çıktı
10:58 BM: KDC'deki saldırılarda Ebola mücadele ekibi üyeleri öldü
10:57 Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
10:57 Adım adım 1915 Çanakkale Köprüsü
10:53 İzmit Belediyesi Şehitler Parkında bakım başlattı
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:28 Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü
10:22 70'lik nine 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor
10:10 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
10:01 Bahçeli, erken seçim iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Herkes hesabını 2023'e göre yapsın
09:45 Otoyolda lastik değiştiren 4 kişiye tır çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
23:02 Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi
28.11.2019 10:58:52