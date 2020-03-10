TİKA Trablus'ta bir okula "elektrik üreten" güneş enerjisi sistemi kurdu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'ta bir ilköğretim okuluna güneş enerjisi sistemi kurdu.
10.03.2020 23:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:16
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Libya 'nın başkenti Trablus 'ta bir ilköğretim okuluna güneş enerjisi sistemi kurdu.
TİKA Trablus Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 86 kişinin katıldığı "Güneş enerjisi eğitim programı" kapsamında gerçekleştirilen projenin Trablus'ta örnek okul seçilen Ahmed Zekuzi İlköğretim Okulu'nda hayata geçirildiğini söyledi.
Karatepe, şu an okulun elektrik ihtiyacının büyük ölçüde TİKA tarafından kurulan güneş enerjisi sistemiyle karşılandığını ifade etti.
Libya'da öncelikli olarak eğitim, sağlık ve diğer sosyal alanlarda halkın hayatını kolaylaştıracak ve yaşam standardını yükseltecek projeleri uygulamaya geçirmeye çalıştıklarını belirten Karatepe, sahada yapılacak çalışmalarla belirlenecek öncelikli alanlarda hizmetlerine devam edeceklerini dile getirdi.
"Öğrencilerimiz jeneratörlerin gürültüsünden kurtuldu"
Ahmed Zekuzi İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Ali Hakkum, katkılarından dolayı Türkiye'ye ve TİKA Trablus ofisine teşekkür etti.
Trablus'ta elektriklerin günde ortalama 6 saatten fazla kesildiğini aktaran Hakkum, "Bir haftadan beri bu sistemi kullanıyoruz. Öğrencilerimiz jeneratörlerin gürültüsünden kurtuldu. Elektrik kesildiği zaman sistem otomatik olarak hemen devreye giriyor ve elektriklerin kesildiğini dahi hissetmiyoruz." dedi.
Libya'da 2012'den bu yana faaliyetlerde bulunan TİKA, başta Misrata Fizyoterapi Hastanesi olmak onlarca projeyi hayata geçirdi.
TİKA Trablus Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 86 kişinin katıldığı "Güneş enerjisi eğitim programı" kapsamında gerçekleştirilen projenin Trablus'ta örnek okul seçilen Ahmed Zekuzi İlköğretim Okulu'nda hayata geçirildiğini söyledi.
Karatepe, şu an okulun elektrik ihtiyacının büyük ölçüde TİKA tarafından kurulan güneş enerjisi sistemiyle karşılandığını ifade etti.
Libya'da öncelikli olarak eğitim, sağlık ve diğer sosyal alanlarda halkın hayatını kolaylaştıracak ve yaşam standardını yükseltecek projeleri uygulamaya geçirmeye çalıştıklarını belirten Karatepe, sahada yapılacak çalışmalarla belirlenecek öncelikli alanlarda hizmetlerine devam edeceklerini dile getirdi.
"Öğrencilerimiz jeneratörlerin gürültüsünden kurtuldu"
Ahmed Zekuzi İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Ali Hakkum, katkılarından dolayı Türkiye'ye ve TİKA Trablus ofisine teşekkür etti.
Trablus'ta elektriklerin günde ortalama 6 saatten fazla kesildiğini aktaran Hakkum, "Bir haftadan beri bu sistemi kullanıyoruz. Öğrencilerimiz jeneratörlerin gürültüsünden kurtuldu. Elektrik kesildiği zaman sistem otomatik olarak hemen devreye giriyor ve elektriklerin kesildiğini dahi hissetmiyoruz." dedi.
Libya'da 2012'den bu yana faaliyetlerde bulunan TİKA, başta Misrata Fizyoterapi Hastanesi olmak onlarca projeyi hayata geçirdi.
Kaynak: AA
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