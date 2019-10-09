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TİKAnın Mersin "Gençlik Kampı"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mersin'de düzenlenen "Gençlik Kampı" devam ediyor.

09.10.2019 16:38TİKAnın Mersin
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mersin'de düzenlenen "Gençlik Kampı" devam ediyor.
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afganistan Maarif Bakanlığı, iş birliğiyle düzenlenen Mersin kampına Afganistanlı lise öğrencileri katıldı.
Kampta öğrenciler, görevliler eşliğinde tiyatro, müzik ve el sanatları alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
Öğrenciler daha sonra kentin turistik yerlerini gezme fırsatı yakaladı.
Kampın yarın sona ereceği bildirildi.

Türkiye, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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