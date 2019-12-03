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"Tıknefes Karagöz" Altındağ'da

Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukları "Tıknefes Karagöz" isimli tiyatro oyunuyla buluşturdu.

03.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:11
Belediyesi, Altındağlı çocukları "Tıknefes Karagöz" isimli tiyatro oyunuyla buluşturdu.

Kültür, sanat ve eğlenceyi Altındağlıların ayağına getiren Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukları Karagöz ve Hacivat ile bir araya getirdi. Altındağ'da Karagöz ve Hacivat günleri yaşandı. Altındağlı çocuklar Türk-Osmanlı tiyatro tarihinin en popüler iki karakteri ile bir araya geldi. Altındağ, çocukların neşe dolu kahkahalarıyla çınladı.

"Çocuklar çok mutlu Karagözüm"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağlı çocuklar geleneksel Türk tiyatrosunun en güzel örneklerinden biri olan gölge oyunuyla tanıştı. Karagöz ve Hacivat'ın kahkaha dolu atışmalarını beyaz perdeye aktaran "Tıknefes Karagöz" isimli gösterim, Altındağlı çocukları kahkahaya boğdu. Altındağ'daki okullarda öğrenim gören 8-12 yaş arası çocuklar, oyuna büyük ilgi gösterdi.

Sanata ulaşmak artık zor değil

Altındağlı çocukların kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşmasını çok önemsediklerini söyleyen Başkan Balcı, "Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla büyümeli. Okulda aldıkları eğitim, bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için daha iyi olur. Altındağlı çocukların sosyal hayata daha fazla karıştığını, gençlerin sanatla iç içe olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum" dedi.

Başkan Balcı, Altındağlı vatandaşlar için sanatın, sinemanın, tiyatronun artık ulaşılması zor faaliyetler olmadığının da altını çizdi.

Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan, tiyatroyla ve sinemayla daha hayatında hiç tanışmamış gençlerin olduğunu belirten Başkan Balcı, "Bu etkinlikle çocuklarımızı sanat faaliyetleriyle tanıştırmayı, sanatla daha da yakınlaştırmayı amaçlıyoruz. Hayatında ilk defa tiyatroya giden, tiyatroyu izledikten sonra çok etkilenip tiyatro faaliyetlerine ya da tiyatro kulüplerine katılan öğrenciler oluyor. Bir tane bile gencimizi sanatla yakınlaştırırsak ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Sanata yönelik faaliyetlerin aratarak devam edeceğini de belirten Başkan Balcı, Altındağ Belediyesinin sunduğu tüm bu imkanların ücretsiz olduğunu vurgulayarak, gençleri bu faaliyetlere katılmaya davet etti. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel

Kaynak: İHA

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