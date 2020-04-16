Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

TikTok Aile Eşleşmesi Özelliği Sayesinde Ebeveyn Kontrolü Artacak

TikTok Aile Eşleşmesi özelliği yakın zaman sonra uygulamaya eklenirken, ebeveyn kontrolü detayları da artırılacak.

16.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:53
TikTok Aile Eşleşmesi Özelliği Sayesinde Ebeveyn Kontrolü Artacak
TikTok Aile Eşleşmesi özelliği yakın zaman sonra uygulamaya eklenirken, ebeveyn kontrolü detayları da artırılacak. TikTok bugün ebeveynlerin, çocuklarının TikTok hesapları üzerinde kısıtlamalar yapmasını sağlayan yeni bir özelliği devreye soktu. Aile Eşleşmesi adı verilen bu yeni özellik sayesinde ebeveynler, çocuklarının hesaplarını kendi hesaplarına bağlayarak direkt mesajları devre dışı bırakabilecek, içerik üzerinde denetleme sağlayabilecek ve ekran zamanı üzerinde kısıtlama uygulayabilecek.

TikTok, geçtiğimiz yıl 13 yaşın altındaki çocukların ebeveynlerinin izni olmadan hesap açmalarına izin vermesi nedeniyle ABD Federal Ticaret Komisyonu'na 5.7 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı. O günden beri TikTok, yasalara uygun olarak değişiklikler gerçekleştiriyor.

TikTok Aile Eşleşmesi nedir?

TikTok, ilk olarak Avrupa'da devreye giren Aile Güvenlik Modu ile ebeveynlerin uygulama üzerinde daha fazla kontrol elde etmelerini sağlamıştı. Bugün gelen özellik ise ebeveynlerin, sadece uygulamada geçirilen zamanı kontrol etmelerini sağlamayacak, aynı zamanda hesapların birbirine bağlanmasıyla ebeveynler, çocuklarının hesabını uzaktan kontrol edilebilecek.

Ailelerin, çocuklarının TikTok hesabına ulaşabilmeleri için çocukların hesabında yer alan QR kodunu taratması gerekecek. Çocuk, ebeveynlerinin hesabına erişimini istediği kapatabilecek olsa da bunu yapması durumunda ebeveynlere uyarı gidecek.

TikTok ebeveyn kontrolü özelliği detayları

TikTok'ta ekran zaman yönetimi özelliğine bakıldığında ise ebeveynler çocuklarının uygulamada geçirecekleri zamanı belirleyebillecekleri görülüyor. Ayrıca bu özellik kapsamında popüler içerik üreticileri, çocukların telefonu bırakmaları ve dijital dünya dışındaki etkinliklere yönlenmeleri için uygulamada karşılarına çıkacak videolar hazırladılar.

TikTok'a gelecek olan bir diğer özellik ise 30 Nisan'dan itibaren 16 yaşından küçük çocuklarda Direkt Mesajlar'ın devre dışı bırakılması olacak. Bu sayede TikTok'ta çocuklar için daha güvenli bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Türkiye’de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı Haberler
Türkiye'de için harika haber! Bir günde 1415 kişi koronayı atlattı
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643’e yükseldi Haberler
Korona 125 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1643'e yükseldi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar para toplandığı netleşti
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Almanya’da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haberler
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Haberler ›› Teknoloji ››TikTok Aile Eşleşmesi Özelliği Sayesinde Ebeveyn Kontrolü Artacak - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

19:57: Avcılar'da metrobüs kazasına ilişkin yeni kamera görüntüsü ortaya çıktı - Haberler 19:53: 75 yaşındaki Emine nine emekli maaşının yarısını "Biz Türkiyeyiz" kampanyasına bağışladı - Haberler 19:48: Koronavirüs salgınında can kaybı 1643'e yükseldi - Haberler 19:48: Korona virüse rağmen kumar masası kuran 19 kişiye 70 bin 875 TL ceza - Haberler 19:43: Rize'deki kadın cinayetinin zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi 19:11: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 08:51: Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi