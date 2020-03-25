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TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı

Sevgilisiyle evde karantinada olan Şeyma Subaşı, TikTok için altında sadece iç çamaşırının olduğu kıyafetiyle video çekip paylaştı. Paylaşımı kısa sürede gündem olan Subaşı, videosunu silmekle yetinmeyip hesabını komple kapattı.

25.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:48

Şeyma Subaşı, bir süredir aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkmıyor. Vaktinin büyük bir kısmını sosyal medyada geçiren Subaşı, TikTok uygulamasına merak sardı. Dans videosu çeken Subaşı, yanlış bir kıyafet tercihi yaptığı için tepkilerin odağı haline geldi.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA DANS VİDEOSU ÇEKTİ

TikTok'ta bir hesap açan Subaşı, "Biliyorum biliyorum, Şeyma Subaşı Tiktok'u kaldırılamaz. Zamanım da olmayacak zaten inşallah. Sadece evde Şeyma halleri işte" diyerek iç çamaşırıyla video çekerek hem TikTok'da hem de Instagram hesabında paylaştı. Her zaman cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Subaşı'nın altında sadece iç çamaşırı olduğunu gören takipçileri ise adeta çileden çıktı. Gelen tepkilere sessiz kalamayan Şeyma, hem videosunu kaldırdı hem de TikTok hesabını kapattı.

TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subuşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı

HAYATINDA İLK KEZ PİRİNÇ PİŞİRDİ

Yurt dışından Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın koronavirüs testi negatif çıkmasına rağmen evlerinde kendilerini karantinaya aldı. Evde kalmaya alışkın olmayan Subaşı, bu süreçte hayatındaki ilkleri yapmaya başladı. Sağlıklı yaşamaya her daim önem veren Subaşı, sevgilisine kendi elleriyle yemek yaptı. Mutfakta becerilerini gösteren Subaşı, yemek yaptığı anları "Hayatımda ilk kez pirinç pişirdim' notuyla paylaştı.

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TikTok’da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı
Etiketler : Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

Haberin Videosu :

İç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subuşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı

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Yorumlar (17)
MELA HACİ:çok mu gerekli bir haber?
Cevap Yaz 1 29
KARE-RUA:3 Gün haberini yapmayın bu kadının emin olun intihar eder yine haberini yaptırır. bırakın şunun peşini ne hali varsa görsün.
Cevap Yaz 0 25
MSDS:Bunlar ahlaki çöküntü virüsü dikkat etmezsen her eve girer ..
Cevap Yaz 1 20
ROKİ:Bu kadın genç kızlara kötü örnek oluyor! Lütfen devlet uyumasın
Cevap Yaz 0 18
İBRET ALMAZLAR:Ad kavmi sapkinlikta ileri gitti Peygamberlerini dinlemedi 7 gun suren kasirga ile helak oldu. Semud Kavmi sapkinlikta ileri gitti peygamberlerini dinlemedi yuksek bir ses frekansiyla helak oldu. Lut kavmi sapkinlikta ileri gitti peygamberlerini dinlemedi hepsi tas kesilerek helak oldu. Kutsal kitabimizda bunlar acik acik yaziyor. Bu tip ahlaksizlikta ileri gitmis sapkin dusuncedeki insanlar yuzunden bizim basimiza da bu belalar geliyor. Baska sebep aramaya gerek yok
Cevap Yaz 1 9
ZİYAA:Hanifeden kurtulduk.Birde bundan kurtulsak.
Cevap Yaz 1 139
HANİFE:Aşkolsun Ziyaa abi ben ne yaptım sana
1 2
SALİH:şu mikrobu gündem yapmayın lütfen
Cevap Yaz 1 60
GEREKSİZ:ülke bu durumdayken mu insanlıktan nasibini almamış görgüsüz
Cevap Yaz 0 47
YA HU:Böyle pislikleri haber yapmayın. Ahlaksız kadın. Bir gün bu hallerinden hesaba çekileceğini unutma.
Cevap Yaz 2 44

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