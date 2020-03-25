TikTok’da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı

Şeyma Subaşı, bir süredir aşk yaşadığı DJ Guido Senia ile koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkmıyor. Vaktinin büyük bir kısmını sosyal medyada geçiren Subaşı, TikTok uygulamasına merak sardı. Dans videosu çeken Subaşı, yanlış bir kıyafet tercihi yaptığı için tepkilerin odağı haline geldi.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA DANS VİDEOSU ÇEKTİ

TikTok'ta bir hesap açan Subaşı, "Biliyorum biliyorum, Şeyma Subaşı Tiktok'u kaldırılamaz. Zamanım da olmayacak zaten inşallah. Sadece evde Şeyma halleri işte" diyerek iç çamaşırıyla video çekerek hem TikTok'da hem de Instagram hesabında paylaştı. Her zaman cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Subaşı'nın altında sadece iç çamaşırı olduğunu gören takipçileri ise adeta çileden çıktı. Gelen tepkilere sessiz kalamayan Şeyma, hem videosunu kaldırdı hem de TikTok hesabını kapattı.

HAYATINDA İLK KEZ PİRİNÇ PİŞİRDİ

Yurt dışından Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın koronavirüs testi negatif çıkmasına rağmen evlerinde kendilerini karantinaya aldı. Evde kalmaya alışkın olmayan Subaşı, bu süreçte hayatındaki ilkleri yapmaya başladı. Sağlıklı yaşamaya her daim önem veren Subaşı, sevgilisine kendi elleriyle yemek yaptı. Mutfakta becerilerini gösteren Subaşı, yemek yaptığı anları "Hayatımda ilk kez pirinç pişirdim' notuyla paylaştı.