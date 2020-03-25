TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye 'ye sıçramasıyla kendini evinde karantinaya alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, boş vakitlerini sosyal medya uygulamalarında geçirmeye başladı. Video uygulaması TikTok için bir klip çeken Aleyna, dans performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.

KALÇA DANSI YAPTI

Son çıkardığı Yalan klibi ile dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı, evde olduğu zamanları değerlendirmek için dans videosu çekti. Yakınlarıyla birlikte kamera karşısına geçen Aleyna, Macerana şarkısında dans etti. Yaptığı her paylaşımı ve hareketi gündem olan Aleyna, dans videosundaki kalça hareketleriyle yine dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının Instagram'dan "Hahaha ilk TikTok videom. Çok eğlenceli" yazarak paylaştığı klibi kısa bir süre içerisinde on binlerce kişi tarafından izlendi. Öte yandan Aleyna'nın uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını boyatması da dikkatlerden kaçmadı.

"DÜNYA BİZE CEZA VERİYOR"

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs hakkında paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki,içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele. Ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini... Onca zulmü, savaşı, açlığı, sorunu görmezden gelip, zevkine hayat süren zenginlerin, kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, Öz'e ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için, dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!" demişti.