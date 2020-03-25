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TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için evden çıkmayan Aleyna Tilki, TikTok uygulamasına sardı. Tilki, uygulama için Macerana şarkısında kalça dansı yaptı. Tilki'nin videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

25.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:46

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye 'ye sıçramasıyla kendini evinde karantinaya alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, boş vakitlerini sosyal medya uygulamalarında geçirmeye başladı. Video uygulaması TikTok için bir klip çeken Aleyna, dans performansıyla sosyal medyaya damga vurdu.

KALÇA DANSI YAPTI

Son çıkardığı Yalan klibi ile dikkatleri üzerine çeken genç şarkıcı, evde olduğu zamanları değerlendirmek için dans videosu çekti. Yakınlarıyla birlikte kamera karşısına geçen Aleyna, Macerana şarkısında dans etti. Yaptığı her paylaşımı ve hareketi gündem olan Aleyna, dans videosundaki kalça hareketleriyle yine dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının Instagram'dan "Hahaha ilk TikTok videom. Çok eğlenceli" yazarak paylaştığı klibi kısa bir süre içerisinde on binlerce kişi tarafından izlendi. Öte yandan Aleyna'nın uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını boyatması da dikkatlerden kaçmadı.

TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı

"DÜNYA BİZE CEZA VERİYOR"

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs hakkında paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki,içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele. Ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini... Onca zulmü, savaşı, açlığı, sorunu görmezden gelip, zevkine hayat süren zenginlerin, kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, Öz'e ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için, dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!" demişti.

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TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Aleyna Tilki, Türkiye, Magazin

Haberin Videosu :

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için evden çıkmayan dansı yaptığı anları paylaştı

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Yorumlar (9)
DD:GEREKSİZ İNSAN
Cevap Yaz 0 6
FETHİ:YA NE KADAR ÖNEMLİYMİŞ DANSİ BUNCA HABERLER VARKEN ALLAH AKİL FİKİR VERSİN
Cevap Yaz 0 7
ABC:Bence senin varlığın ceza
Cevap Yaz 1 16
KMD:dünyanın sonu geliyor millet neyin peşinde
Cevap Yaz 1 10
ESSSS:DÜNYA DEĞİL ALLAH VERİOR CEZAYI
Cevap Yaz 3 19
NURCAN:tiktok mu ? yaşına uygun mecrayı sonunda bulmuş
Cevap Yaz 0 17
BUNAK:BENİ SEVİYONMU LOO
0 1
KORONA:Rabbim bunları ıslah etsin, mümkün değilse kahretsin. Bunlar gibi ahlaksızlar yüzünden çıkmadımı bu virüs vs?. Daha akıllanmayacaklarmı. Mişlet can dedinde bunlar ahlaksızlıklarını nasıl devam ettirebiliriz derdinde. Sizde prim vermeyin kardeşim şunlara.
Cevap Yaz 2 14
YAVUZ50:sadece içim bulanıyorr.
Cevap Yaz 0 13

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