TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı
Koronavirüsten korunmak için kendisini eve kapatan Selen Görgüzel Alkan, TikTok uygulamasına merak sardı. Kızıyla dans ederek video çeken Alkan, kıvrak dansını takipçileriyle de paylaştı.
27.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:42
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye 'ye sıçramasının ardından ünlü isimler önlem anlamk için kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Evde yapacak bir şey bulamayan ünlüler ise TikTok uygulmasına yöneldi.
KIZIYLA DANS ETTİ
Oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, TikTok hesabı açarak kızı İlknaz ile dans ettiği anların videosunu paylaştı. TikTok videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan da paylaşan Görgüzel: "Benim yaşıtlarım çocuklarına online ders çalıştırıyor biz de TikTok falan takılıyoruz" notuyla paylaştı.
ŞEYMA VE EBRU DA TİKTOK HESABI AÇTI
Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve her yaptıkları ayrı olay yaratan Şeyma Subaşı ve Ebru Polat da TikTok hesabı açarak dans videolarını paylaşmaya başladı.
Etiketler: Selen Görgüzel, Türkiye, Magazin
Haberin Videosu :Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı
Yorumlar (6)
ASLI:BENİMDE EVDE CANIM SIKILIYOR. BENDE BORNOZLU BİR DANS VİDEOSU ÇEKECEĞİM.
BİRTİKTOKLİK İSİNVAR:hamfi coook dikkat et helehele bugunlerdekurona ingiltere baskanidir biledemiyor sagligina lut fen fikkat et colugunu cocugunu.koru zaman kotu kolla colugunu cocugunu