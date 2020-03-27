TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye 'ye sıçramasının ardından ünlü isimler önlem anlamk için kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Evde yapacak bir şey bulamayan ünlüler ise TikTok uygulmasına yöneldi.

KIZIYLA DANS ETTİ

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, TikTok hesabı açarak kızı İlknaz ile dans ettiği anların videosunu paylaştı. TikTok videosunu sosyal medya hesabı Instagram'dan da paylaşan Görgüzel: "Benim yaşıtlarım çocuklarına online ders çalıştırıyor biz de TikTok falan takılıyoruz" notuyla paylaştı.

ŞEYMA VE EBRU DA TİKTOK HESABI AÇTI

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve her yaptıkları ayrı olay yaratan Şeyma Subaşı ve Ebru Polat da TikTok hesabı açarak dans videolarını paylaşmaya başladı.