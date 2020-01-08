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TikTok kullanıcılarına büyük şok! 1,5 milyon insanı etkileyebilecek açıklar tespit edildi

Dünyanın en çok kullanılan video paylaşım uygulamalarından biri olan TikTok'ta, bir buçuk milyon kullanıcıyı etkileyebileceği belirtilen güvenlik açıkları tespit edildi. Bir siber güvenlik firması tarafından tespit edilen güvenlik zafiyetleri, TikTok yönetimi tarafından çıkarılan yeni güncellemeyle giderildi.

08.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:25

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan TikTok'ta, 1 buçuk milyon kullanıcıyı mağdur edebileceği belirtilen güvenlik açıkları tespit edildi.

ŞİRKET YÖNETİMİ, GÜNCELLEME YAPMAK ZORUNDA KALDI

korsanlarının kullanıcıların hesaplarını kontrol etmesine ve hassas bilgilere erişmesine izin verebilecek güvenlik açıklarının tespit edilmesinden sonra, TikTok yönetimi programda güncelleme yapmak zorunda kaldı.

BİR MİLYARDAN FAZLA KİŞİ KULLANIYOR

Uygulama, dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de erişe kapalı olmasına rağmen dünya çapında bir milyardan fazla kullanıcıya sahip.

2 GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

CheckPoint Research isimli siber güvenlik şirketi çalışanları tarafından tespit edilen güvenlik açıklarında, bilgisayar korsanlarının özel adreslere, e-postalara ve doğum tarihlerine erişebilecekleri 2 güvenlik açığı tespit edildi.

GÜVENLİK AÇIKLARI, 1 BUÇUK MİLYON KULLANICIYI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTE

Bilgisayar korsanlarının bu iki güvenlik açığı sayesinde yetkisiz videolar yükleyebilecekleri, kullanıcıların videolarını silebilecekleri ve özelden herkese mesaj gönderebilecekleri ortaya çıktı. Uygulamayı kullanan 1,5 milyon insanın etkilenebileceği söylendi.

TİKTOK YÖNETİMİ AÇIKLARI TELAFİ ETTİ

Söz konusu siber güvenlik firmasının TikTok yönetimini bu açıklardan haberdar etmesi üzerine, yönetim güvenlik açıklarını son güncellemesiyle telafi etti. Konuyla ilgili olarak TikTok kullanıcılarından son güncellemeyi indirmeleri istendi.

TikTok kullanıcılarına büyük şok! 1,5 milyon insanı etkileyebilecek açıklar tespit edildi

Bilgisayar, Teknoloji, Dünya


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