14.06.2019 12:55
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Kocası TikTok kullanmasını yasaklayınca zehir içip intihar etti

Hindistan'da 2 çocuk annesi 24 yaşındaki bir kadın, kocası TikTok adlı uygulamayı kullanmasını yasakladığı için zehir içerek intihar etti.

Hindistan'da 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Anitha, kocası TikTok adlı uygulamayı kullanmasını yasakladığı için zehir içerek intihar etti. Kadın, zehir içtiği o anları kayda alarak eşine gönderdi.

KOCASI UYGULAMAYI KULLANMASINI YASAKLADI

Olay, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde Perambalur şehrinde meydana geldi. Shiva adlı adam, eşi Anitha'nın video oluşturma ve paylaşma uygulaması olan TikTok'ta çok fazla vakit geçirdiği, çocukları ihmal ettiği ve bunun bir bağımlılığa dönüştüğü gerekçesiyle uygulamayı kullanmasını yasakladı.

ZEHİR İÇTİ, GÖRÜNTÜLERİ KOCASINA ATTI

Bunun üzerine Anitha, zehir içerek intihar etti. Anitha zehir içtiği anları da kayda alarak videoyu WhatsApp üzerinden o sırada çalışmak için Singapur'da bulunan kocası Shiva'ya gönderdi. Görüntülerde Anitha'nın, beyaz bir şişeden siyah bir sıvı içtiği görülüyor. Görüntüleri izleyen Shiva, durumu hemen akrabalarına bildirdi. Eve giden akrabalar ise kadını hemen hastaneye götürdü ancak Anitha hastanede hayatını kaybetti.

BU İLK 'TİKTOK ÖLÜMÜ' DEĞİL

Yerel medya, Ocak ayında Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de 15 yaşındaki bir kızın, TikTok uygulamasında çok fazla vakit geçirdiği gerekçesiyle kendisini ikaz eden büyükannesine kızarak, doğum gününde kendini asarak intihar ettiğini; Nisan ayında da Delhi eyaletinde Salman Zakir isimli 19 yaşındaki gencin yine TikTok videosu çekerken yanlışlıkla arkadaşı tarafından vurulduğunu duyurdu.

GEÇİCİ OLARAK YASAKLANMIŞTI

Yaşanan bu ölümlerden sonra Nisan ayında Tamil Nadu'da bulunan Madras Yüksek Mahkemesi, uygunsuz içerikleri gerekçe göstererek uygulamayı yasaklayan geçici bir karar aldı. Bu kararla uygulama Google Play Store ve Apple'ın App Store'undan 25 Nisan'a kadar kaldırılmış, ancak daha sonraki bir kararla uygulamanın yasağı kaldırılmıştı.

Kocası TikTok kullanmasını yasaklayınca zehir içip intihar etti
Kaynak: DHA
çocuk, kadın, hindistan, intihar, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

YORUMLAR (7)
FEVZİ:Mallık bedava
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NET:bu uygulamayı kullananda peyin yerine mercimek var zaten
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ADINIZI YAZIN:allah bunun çıkartanıda bu uygulamada video yapanında islah etsin gerisini siz söyleyin dilim varmıyor söylemeye. . .
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FENEVLİ:ON KAMYON KOMURLE CEHHENEME YOLCULUK TEBRIKLER
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BABUŞ:umarım türkiye''de de kapatılır bu zottirik uygulama. ülkenin IQ seviyesini dibe çekti resmen. geçenlerde ablanın teki şöyle söylemişti, '' 16 yaşında evlendim çocukluğumu yaşayamadım, mazur görün bizi'' demişti. Bu abla''yı es geçiyorum, diğerlerini kınıyorum :D
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