Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TikTok'ta #Evdeyiz Akımı Başladı

Dünya genelinde kullanıcılar tarafından eğlenceli videolar çekmek için kullanılan TikTok'ta yeni akım başlatıldı.

Ünlülerden Evdeyiz Çağrısı!

Koronavirüs nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı için çağrılar yapılmakta.

01.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:49
TikTok'ta #Evdeyiz Akımı Başladı
Dünya genelinde kullanıcılar tarafından eğlenceli videolar çekmek için kullanılan TikTok'ta yeni akım başlatıldı.

Ünlülerden Evdeyiz Çağrısı!

Koronavirüs nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalı için çağrılar yapılmakta. TikTok'ta yapılan bu çağrıya destek olmak için #Evdeyiz akımını başlattı. #Evdeyiz akımında paylaşılan videolarda evde yapılabilecek çeşitli aktiviteler öne çıkıyor.

CZN Burak, Aleyna Tilki ve Duygu Özaslan başta olmak üzere pek çok ünlü bu akıma destek vermeye başladı. TikTok uygulamasının sağ üst kısmına Covid-19 hakkında bilgilendirme butonu eklendi. Şirket bunun yanında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) COVID-19 Dayanışma Fonuna 10 milyon dolar bağışta bulundu.

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan TikTok'u cihazınıza indirebilirsiniz. Tamindir'in TikTok hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 873.767 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 43.288 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 184.771 olduğu bilgisi paylaşıldı. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Aleyna Tilki, Koronavirüs, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››TikTok'ta #Evdeyiz Akımı Başladı - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı
Netflix’ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım Haberler
Netflix'ten virüs sebebiyle işsiz kalanlara 100 milyon dolarlık yardım
Koronavirüs için harekete geçen WhatsApp’tan iki yeni hamle geldi Haberler
Koronavirüs için harekete geçen WhatsApp'tan iki yeni hamle geldi

Son Dakika Teknoloji Haberleri

19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155'e yükseldi - Haberler 19:17: Araya mesafe koyalım deyince polise şikayet etti - Haberler 19:17: İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor - Haberler 19:15: Dernek lokalini kahvehaneye çevirip 'korona' yasağını deldiler - Haberler 19:14: Erzincan Belediye Başkanı Aksun'dan hoparlörle "evde kal" çağrısı - Haberler 18:38: ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor - Haberler 17:43: Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi - Haberler 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:19: ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir - Haberler 17:00: Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin - Haberler 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz