TikTok'ta #Seksenler esintileri

TikTok, yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde başlattığı kampanyayla herkesi 80'lerin meşhur krepeli saçları, renkli taytları müzik plakları eşliğinde büyülü atmosferine götürerek nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. # Seksenler etiketiyle yapılacak kampanyada kullanıcılar, 80'ler döneminin unutulmaz tarzı ve müzikleriyle gerçekleştirecekleri senaryolarla anılarımızı tekrar canlandıracak. "Gülümseten Hatıralar" sloganıyla başlayacak kampanyanın bitiminde kazanan bir kişi, Seksenler dizisinde konuk oyuncu olarak rol alma fırsatı yakalayacak. Kazanan diğer kullanıcılar ise, Seksenler setini ziyaret etme şansı elde ederek dizide kullanılan imzalı kostüm kazanacak. Kampanya TikTok üzerinden 10-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

TikTok #Seksenler setinde

Kampanya öncesinde Seksenler dizi setini ziyaret eden TikTok içerik üreticileri, oyunculara TikTok platformu hakkında bilgi verdi. TikTok'un kendine has kullanım kolaylığı sunan video çekme ve düzenleme yöntemlerini de anlatan içerik üreticileri, Seksenler setinde eğlenceli videolar çekti. Seksenler dizisinin ve dizide yer alan oyuncuların da resmi hesabı açıldı.

"TikTok aracılığıyla yeni nesli yakalamak istiyoruz"

TikTok'un yeni nesli yakalamak için önemli bir araç olduğunu belirten Seksenler dizisinin yapımcısı Birol Güven, konuyla ilgili: " Türkiye 'de hiçbir zaman eskimeyecek tek bir yapım var o da Seksenler. Bir dönem dizisi olduğu için arşiv değeri yüksek bir ürün ortaya koyuyoruz. Seksenler'i, benim için Türkiye'deki yeni neslin en yoğun kullandığı platform olan TikTok'ta buluşturmak istiyoruz. TikTok aracılığıyla yeni nesle ulaşarak kendimizi anlatmayı ve Seksenler dizisini izleyen jenerasyonla onları bir araya getirmeyi istiyoruz." dedi.