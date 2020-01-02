Haberler » Güncel » TikTok'tan yetenek avı - Haber

TikTok'tan yetenek avı

Dünyanın önde gelen kısa video paylaşım uygulaması TikTok'un Yetenek Programı başvuruları 11 Ocak 2020 tarihine kadar devam ediyor.

02.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:32 TikTok'tan yetenek avı

2019 yılını kutladığı büyük etkinlikte Yetenek Programını başlattığını duyuran ve kullanıcılarını her zaman yaratıcılığa teşvik eden TikTok; bu girişimle uygulama içerisindeki kaliteli, yaratıcı ve orjinal bir içerik ekosistemi kurmayı hedefliyor.

İlk aşamada içerik üreticileri; komedi, spor, oyun, moda, yemek ve diğer popüler kategorilerde videolarını #benikeşfet etiketiyle paylaşacak. Bu videolar arasından seçilecek 100 kişi bu programa katılmaya hak kazanacak. 12-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak değerlendirme sürecinin ardından program resmi olarak başlayacak. TikTok kullanıcıları şimdiden #benikeşfet etiketiyle ile 1500'den fazla video paylaştı.

Başvurunu yap kendini göster

TikTok Yetenek Programına 18 yaşından büyük olanlar katılabiliyor. Yaratıcı ve orjinal içerik üretebilen kişiler kampanya sayfasından online başvuru formunu doldurduktan sonra TikTok'ta belirledikleri kategorilere ait 5 videoyu #benikeşfet etiketiyle paylaşıyor. Başvuru tarihinden bugüne #benikeşfet etiketi altında 1,500'den fazla video paylaşıldı.

Özel yetenekler için 'Destek Paketi'

Yetenek programına kabul edilen içerik üreticileri, uygulama içi açılış sayfası ve reklam alanlarıyla görünürlük desteği, TikTok' ta becerilerini ve yeteneklerini nasıl sergileyeceklerini daha iyi öğretmek için atölye çalışmaları, resmi hesap onayı ve videoların nasıl daha iyi çekileceğine dair püf noktaları için doğrudan destek hattını içeren bir özel destek paketi kazanacak.

Bu destek hattında ayrıca TikTok içerik ekibi video oluştururken sorun yaşayan seçilen içerik üreticilerine bire bir yardım sunacak.


Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:29   Yaban hayvanları unutulmuyor - Haber
11:28   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(FETÖ ile mücadele) Aynı ciddiyette ve aynı hızla devam edecektir... - Haber
11:28   Avustralya'da orman yangınlarında 'göç' riski - Haber
11:24   Şehir ve Medeniyet Okulu'nda eğitimler başladı - Haber
11:23   HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 122'inci gününde - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
10:06   Dev buhar kazanını trafikte görenler gözlerine inanamadı - Haber
10:00   İBB Sözcüsü Ongun'dan "İBB camilerin bakım ve temizliğinden çekildi" iddialarına yalanlama - Haber
09:16   Tuzla'da kaçak dökümün önüne geçilemiyor - Haber
08:30   TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak - Haber
2.01.2020 11:36:34