TikTok, Türkiye'de 2019 yılının tablosunu ortaya koydu

Kısa video platformu TikTok, '2019'u Başa Sar' programı ile kullanıcılarını ve ünlü isimleri bir araya getirdi. 2019 değerlendirmesi, 2020 hedefleri, en çok başarı gösteren içerik üreticilerinin tavsiyelerini dile getirdiği programda, Platformun İş Birliği Direktörü Scott Thwaites'in de katıldığı etkinlik eğlenceli dakikalara sahne oldu. İş Birliği Direktörü Scott Thwaites, platformun Türkiye için büyük bir pazar olduğunu belirterek, "Dünyadaki en büyük kullanıcı sayılarımızdan birisi Türkiye'de. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı kolay video düzenleme araçları sayesinde rahatlıkla içerik oluşturabiliyorlar. 2020'de de kullanıcı deneyimini kolaylaştıran çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

55,5 MİLYON PAYLAŞIM YAPILDI

Türkiye sonuçları hakkında da bilgi veren Thwaites "Türkiye'de bu yılın Ocak ayından Kasım ayına kadar, TikTok' ta aylık ortalama 33.5 milyar görüntülenme, 25 milyon yeni gönderi paylaşımı, 1.7 milyar beğeni ve 55.5 milyon paylaşım yapıldı" dedi.

Scott Thwaites "Akıllı telefon çağını benimseyen bir dünyada yaşıyoruz. Bu da; kısa dikkat süreleri, içerik oluşturma ve tüketme davranışlarını değiştiriyor. Özellikle de kısa videolar gibi görsel odaklı mecralarda kendilerini ifade etmeyi seçen Y ve Z nesilleri arasında etkisi daha fazla hissediliyor. TikTok, ilginç ve eğlenceli kısa formlu mobil videolar oluşturmak, keşfetmek ve yaratıcılığı ifade etmek için en uygun platform haline geldi. Türkiye'deki kullanıcılarımızdan gelen destekler sayesinde olağanüstü bir büyümeye ulaştık. Uygulama mağazalarında en çok indirilen uygulamalardan biri olduk. Türkiye genelinde manşetlerde yer aldı, birçok ünlü platforma kendi isteğiyle katıldı, bizi güldüren ve ağlatan içeriklerin yanı sıra pek çok kategoride viral hale gelen çok çeşitli içerikler gördük" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ VİDEO İÇERİĞİ BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"

Scott Thwaites, gelecek yıllarda da platformun çalışmalara daha da kolay ve eğlenceli içerik yaratmak anlamında devam edeceğini belirterek, "Uygulama içindeki video çekme ve edit etme özelliklerinin daha da iyi kullanılabilmesi için kullanıcılar açısından bunun daha da kolay ve eğlenceli hale gelmesi için yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.

Türkiye'deki video içeriklerinden heyecan duyduklarını vurgulayan Thwaites, "Çok geniş yelpazede video içeriği üretiliyor. Bunların içinde komedi, spor, yemek ve moda gibi popüler olan birçok kategori var. Dolayısıyla bu çeşitlilik bize çok büyük heyecan veriyor. Bir yetenek destek programı geliştiriyoruz. 100 kadar içerik üreticisine destek sağlayacağız. Bu da bize heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.

TikTok'ta 2019 yılında içerikleri ve kullanıcı sayısıyla en başarılı olan içerik üreticilerine de ödül verildi. En başarılı içerik üreticisi 10.9 milyon takipçi sayısıyla CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir olurken, onu 4.7 milyon takipçiyle Nursema Altuntaş , 3.5 milyon kullanıcıyla Ezgi Gizem Akdoğan izledi.

SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

TikTok'ta 2019 yılında çevre, hayvan ve eğitim gibi sosyal konular hakkında farkındalık çalışmalarının yanı sıra ilham veren kampanyalar da düzenlendi. Dünya 'Bir Fark Yarat Günü' kapsamında düzenlenen #iyilikkazanacak, çevre konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen #yeşilhafta, Kızılay'la birlikte düzenlenen #eğitimledeğişir, denizlerimizin kirliliğine dikkat çeken #denizlerikoruyalım, Türkiye'nin güzelliklerini sergileyen #GüzelTürkiye ve sokak hayvanlarına dikkat çeken #sokaktamamavar kampanyaları öne çıktı.

GELECEK YIL İÇİN PROJELER YOLDA

Etkinlikte TikTok, 2020 yılında TikTok'a yeni adım atan 100 kişiye uygulamayı tanıtan ve yaratıcı içerik üretimini teşvik etmeyi amaçlayan bir girişim olan TikTok Yetenek Programı'nı başlattığını duyurdu. 11 Aralık-11 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak ilk aşamada içerik üreticileri komedi, spor, oyun, moda, yemek ve diğer popüler kategorilerde videolarını #benikeşfet etiketiyle paylaşacak. Bu videolar arasından seçilecek 100 kişi bu programa katılmaya hak kazanacak.

CZNBURAK: "15 SANİYE İÇİN BAZEN 1 SAAT, BAZEN GÜNLER HARCIYORUM"

Ürettiği kısa videolarla dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyada 'cznburak' olarak bilinen aşçı Burak Özdemir, uygulamayı 9 aydır kullanmasına rağmen 11 milyon takipçiye ulaştığını söyledi.

Videoları çekmenin bazen zor olduğunu belirten Özdemir, "Hazırladığımız bütün yemekler ve şovlar aslında restoranlarımızda bulunan günlük rutin işler. İnsanların sizi sevmesi, değer vermesi ve videolarda gördüğü şeyi sizin işletmenizde bulması daha güzel. İşimi aksatmadan her akşam ne yapabilirim ve kendimi geliştirebilirim diye düşünüyorum. Bazen 2 gün bazen de 1 saat ayırabiliyorum" dedi.

Fenomen olmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan ünlü içerik üreticisi şöyle konuştu: "Üreticiler tamamen doğal olsunlar, yollarından hiçbir zaman şaşmasınlar. Bu sektörde maalesef kötü örnek olan insanlar da var. İzleyici de bunu görüp 'öyle olunuyor' diye düşünebiliyor ama böyle olmuyor. Dürüstlükle, iyilikle ve doğru bildiği şeyleri yaparak fenomen olunuyor. İçlerinden geldiği gibi davransınlar o zaman herkes kendi alanında başarılı olacaktır."

NURSEMA: "YETENEĞİMLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPARAK BAŞARILI OLDUM"

Platformun en hızlı büyüyen içerik üreticilerinden biri olan 23 yaşındaki Nursema Altuntaş ise, TikTok'la dublaj montajları sayesinde tanıştığını dile getirdi. Altuntaş, "Ben kendi sevdiğim şeyi yapmak istedim. Yeteneğimin olduğu bir alanda ilerlemek için videolar çekmeye başladım. Beğeni ve takipçi düşüncem yoktu ama kendi yeteneğimle alakalı bir şeyler yapmaya başlayınca çok güzel geri dönüşler aldım. Yaptığım işin çok imkansız gibi görünmemesi gerekiyor. Kolay çizimler yaparak insanları teşvik etmeye ve özendirmeye gayret ettim. Başarılı da oldum. Fenomen olabilmek için denenmemiş bir şey yapabilirler" dile getirdi.

SANATÇILARLA DÜET YAPMA İMKANI

TikTok'a yeni katıldığını söyleyen şarkıcı Hande Ünsal ise, programın hem müzisyenler hem de kullanıcılar için çok güzel olduğunu söyledi. Ünsal, "Biz burada diğer dinleyicilerimizle beraber şarkı söylemek gibi bir fırsat yakalıyoruz. Bir şarkımı dinleyiciyle düet şeklinde yapabiliyorum. Dolayısıyla bu bizim için hem yararlı hem de işimiz için iyi bir uygulama oldu" dedi.

Eşiyle birlikte videolar çeken Ezgi Gizem Akdoğan ise, şöyle konuştu: "Bugün video çekmem lazım diye düşünmüyorum. Aklıma bir şey geliyor ve öyle çekiyoruz. Bazen 15 saniyeden daha kısa süreli videolar çekiyoruz. Bazı videoları ilk çekişte yapabiliyorsunuz ama bazen 3-4 gün ya da 1 haftanı ayırabiliyorsun. Platformda 6 ay video çekenler bile var. İstediğiniz kadar dans edip iyi rol yapsanız bile en önemli şey beyin oluyor. İçerik üretmek iyi giriş ve bitişi olan senaryoda bitiyor."

/GÖRÜNTÜLÜ