09.07.2019 12:11
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Tilbe Şenyürek Galatasaray'da

Tilbe Şenyürek Galatasaray

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Tilbe Şenyürek'i transfer etti.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan Tilbe Şenyürek'i transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki milli basketbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Kariyerinde Galatasaray ile yeni bir sayfa açan oyuncumuza 'hoş geldin' der, sarı-kırmızılı forma altında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan 1,88 metre boyundaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 4 sayı, 2 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamıştı.
Kaynak: AA
Galatasaray, Fenerbahçe, basketbol, Spor

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