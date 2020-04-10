Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tilki aldığı ekmekleri toprağa sakladı

Tilki aldığı ekmekleri toprağa sakladı -Tilki ile kediyi aynı anda besledi Karabük'te bir kişi aç kalarak karayoluna inen tilki ile yolda bulunan kediyi birlikte besledi.

10.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:39
Tilki aldığı ekmekleri toprağa sakladı
-Tilki ile kediyi aynı anda besledi
KARABÜK - Karabük 'te bir kişi aç kalarak karayoluna inen tilki ile yolda bulunan kediyi birlikte besledi. Tilki kurnazlığını göstererek, aldığı ekmeği toprağa sakladı.
Karabük'ten Eflani ilçesine giden Volkan Deniz, yolda durduğu sıra orada bulunan kediyi beslemeye başladı. Bir süre sonra aç kalarak karayoluna inen tilkiyi fark eden Deniz, kediyle birlikte tikiyi de besledi. Deniz, yanında bulunan ekmekle hem tilkiyi hem de kediyi besledi.
Volkan Deniz, o anları telefonuyla kaydederken, tilki kurnazlığıyla aldığı ekmek parçalarını toprağa sakladı. Tilki aldığı ekmekleri toprağa sakladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Volkan Deniz, Karabük, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN’dan bir ihracat başarısı daha Haberler
Göğsümüzü kabarttı! ASELSAN'dan bir ihracat başarısı daha
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı Haberler
DSÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Tüm dünyaya örnek olmalı
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Haberler ›› genel ››Tilki aldığı ekmekleri toprağa sakladı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:09: Hz. Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı - Haberler 21:06: Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı - Haberler 21:04: Yasağa uymayanlara 10 bin 356 lira ceza - Haberler 20:51: Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.006 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi - Haberler 20:39: Karabük'te otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı - Haberler 15:02: Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin