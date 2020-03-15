Menü
Haberler ›› Güncel ››Tilki evin çatısına çıktı - Güncel

Tilki evin çatısına çıktı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde arazide yiyecek bulamayan tilki mahalleye inerek evin çatısına çıktı.

15.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:07
Tilki evin çatısına çıktı

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde arazide yiyecek bulamayan tilki mahalleye inerek evin çatısına çıktı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ulaş'ta arazide yiyecek bulamayan tilki, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ne indi. Tilki, önce Ziya Güneş'e ait evin arkasındaki odunluğun üzerine, oradan da çatıya çıktı. Tilkiyi fark eden Ziya Güneş, bir süre hayvanın kendiliğinden inmesini bekledi. Ancak tilki inmeyince, Güneş çatıya çıktı. Güneş'in geldiğini gören tilki, çatıdan inerek gözden kayboldu.O anlar, Güneş'in oğlu, Gökhan Güneş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Hürriyet Mahallesi, Sabah, Ulaş, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı Güncel
Son dakika: Ünlü iş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti Güncel
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti