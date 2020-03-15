Tilki evin çatısına çıktı
SİVAS'ın Ulaş ilçesinde arazide yiyecek bulamayan tilki mahalleye inerek evin çatısına çıktı.
15.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:07
SİVAS'ın Ulaş ilçesinde arazide yiyecek bulamayan tilki mahalleye inerek evin çatısına çıktı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Ulaş'ta arazide yiyecek bulamayan tilki, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'ne indi. Tilki, önce Ziya Güneş'e ait evin arkasındaki odunluğun üzerine, oradan da çatıya çıktı. Tilkiyi fark eden Ziya Güneş, bir süre hayvanın kendiliğinden inmesini bekledi. Ancak tilki inmeyince, Güneş çatıya çıktı. Güneş'in geldiğini gören tilki, çatıdan inerek gözden kayboldu.O anlar, Güneş'in oğlu, Gökhan Güneş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Hürriyet Mahallesi, Sabah, Ulaş, Güncel
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