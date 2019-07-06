06.07.2019 19:00
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Tilki vurmak isterken kendini vurdu

Tilki vurmak isterken kendini vurdu

Bursa'da tüfeğiyle tilki vurmak isterken kendini vuran 53 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Bursa'da tüfeğiyle tilki vurmak isterken kendini vuran 53 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki Zeki Korkman, tavuklarına dadanan tilkiden kurtulmak istedi. Kümesin yanında bulunan ağaca çıkan Korkmaz, tilkinin gelmesini beklerken tüfeği ateş aldı. Ağır yaralanan Korkman, hastanede tedavi altına alındı. Hayat mücadelesini kaybeden Korkman'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Terziler Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından Korkman, köy mezarlığına defnedildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Yenişehir, Bursa, 3. Sayfa

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