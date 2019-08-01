Tilki yavrusu ve şahin tedavilerinin ardından doğaya salındı

Giresun
'un Şebinkarahisar
ilçesinde yaralı olarak bulunan tilki yavrusu ve şahin tedavilerinin ardından yeniden doğaya salındı.
İlçe kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan tilki yavrusu ve şahin, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Vücutlarının değişik bölgelerinde yaralar olan yaban hayvanları koruma altına alındı.
Tilki yavrusu ve şahin tedavilerinin ardından yeniden doğaya salındı.
Yine yaralı halde bulunan üç yavru peçeli baykuş da Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü görevlilerince iki aylık bakım ve uçma yetilerinin kazanma sürecinden sonra tabiata bırakıldı.