Tilkici: "Cennete Kadrolu Giren Uzman Çavuşlar, Orduevlerine Giremiyor"

11 Aralık 2018 Salı 10:21



11 Aralık 2018 Salı 10:21

Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, uzman çavuşların sorunlar yaşadığını söyleyerek, "Cennete kadrolu giren uzman çavuşlar, orduevlerine giremiyor" dedi.Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici, yaptığı açıklamada uzman çavuşların sorunlarını dile getirdi. uzmanların haklarını almak için mücadele ettiklerini kaydeden Tilkici, "Uzman çavuşlarımız 1986 yılında başlayan 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi sözleşmeli olarak çalışırlar. Buradaki en büyük sorun uzman çavuşlarımız 32 yıldır sözleşmeyle şehadete ulaşmaktadır. Kadroya ancak şehit olduklarında ulaşmaktadırlar. Hükümetimiz 960 bin tane taşeron işçiye kadro vermiştir. Şuan 115 bin kişiyle vatanın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı bayrağın dalgalanması için, ezanın susmaması için mücadele eden bu yiğitlerinde kadroya alınmasını bekliyoruz. Ayrıca 3600 ek göstergeden uzman çavuşlarımızın faydalanmasını bekliyoruz. Vatan için en zor şartlarda görev yapıyorlar. Gerekirse donuyorlar, gerekirse patlıyorlar. Vatan için millet için şehit ve gazi oluyoruz. Uzman çavuşlar 3600 ek göstergeyi sonuna kadar hak ediyor" ifadelerini kullandı.Uzman çavuşların kıdemlerinin de rütbeden sayılması gerektiğini kaydeden Tilkici, "Bu göstergenin yanı sıra kıdemlerimizin rütbeden sayılması, lojman yüzdesi ve önemli sorunlarımızdan bir tanesi de orduevlerine giremememizdir. Uzman çavuşlar cennete kadrolu giriyorlar ama ordunun mensubu oldukları halde ordu evine giremiyorlar. 115 bin tane uzman çavuşumuzun lojman yüzdesi ne yazık ki yüzde 5'dir. Subaylarda yüzde 50, astsubaylarda yüzde 40 ama uzman çavuşlarımızda yüzde 5'dir. Bununda düzeltilmesini ve adaletli bir dağıtımın yapılmasını bekliyoruz. Tazminatlardan uzman çavuşlarımızın faydalanamıyor. Bütçe görüşmelerinin olduğu bu dönemde torba yasa kanunlarının içerisine konulan konuların kanunlaşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ