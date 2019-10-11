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Tillo'da Kur'an kursu binasında yangın: 80 öğrenci tahliye edildi

Tillo'da Kur'an kursu binasında yangın: 80 öğrenci tahliye edildiSİİRT - Siirt'te Kur'an kursu binasının çatısında yangın çıktı.

11.10.2019 23:11
Tillo'da Kur'an kursu binasında yangın: 80 öğrenci tahliye edildi
SİİRT - Siirt'te Kur'an kursu binasının çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında eğitim gören 80 öğrenci binadan tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Tillo ilçesinde bulunan Kur'an kursunda meydana geldi. 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kur'an kursu binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıkması sonrası binada bulunan 80 öğrenci tahliye edildi.
Çocukların tahliye edilmesi sonrası çatı çöktü. Olay yerine gelen Siirt ve Tillo belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tillo'da Kur'an kursu binasında yangın: 80 öğrenci tahliye edildi

Siirt, Tillo, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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