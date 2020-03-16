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Tillo ilçe başkanlığına atama yapıldı

Siirt'te AK Parti Tillo ilçe başkanlığına Muhdi Buldu atandı.

16.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:40
Tillo ilçe başkanlığına atama yapıldı
Siirt 'te AK Parti Tillo ilçe başkanlığına Muhdi Buldu atandı.
AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç yaptığı açıklamada, genel merkezin yaptığı değerlendirme sonucunda Tillo ilçe başkanlığına Muhdi Buldu'nun atanmadığını belirtti.

Olgaç, Buldu'nun görevine başladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : AK Parti, Siirt, Tillo, Güncel

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