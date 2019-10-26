Haberler » Güncel » TİM Başkanı Gülle, Kilis Valisi Soytürk'ü ziyaret etti

TİM Başkanı Gülle, Kilis Valisi Soytürk'ü ziyaret etti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki üyeler, "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında Kilis Valisi Recep Soytürk ile görüştü.

26.10.2019 19:21
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki üyeler, "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında Kilis Valisi Recep Soytürk ile görüştü.
Gülle, burada yaptığı konuşmada, Barış Pınara Harekatı'na destek amacıyla bölgeye geldiklerini söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisinin 27 ayrı sektörü temsil ettiğini belirten Gülle, "Kızılayımız ile yardım dağıtmak için geldik. Burada zorluklar içinde görev yapıyorsunuz. Türkiye çok önemli bir süreçte, çok önemli bir dönemeçte. Terör belasından kurtulmamıza az kaldı. İnşallah bu sıkıntıdan kurtulacağız." dedi.
Vali Soytürk de kentin birçok operasyonda önemli görevler üstlendiğini dile getirdi. Soytürk, "Terör belasını inşallah çok kısa sürede güneyimizden temizlemiş olacağız." diye konuştu.
Ziyaretin ardından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan yardım kolileri Türk Kızılay Kilis Şubesine teslim edildi.
TİM Başkanı Gülle, Kilis Valisi Soytürk'ü ziyaret etti

Türkiye, Kilis, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:11 Irak'ta protestolar devam ediyor 63 ölü, 3 binden fazla yaralı
22:10 Gustavo ilk golünü attı
22:06 Mısır ve Rusya'dan ortak hava tatbikatı
22:05 Kadıköy'de 39 bin 425 seyirci
22:05 Bakan Ersoy: "Dizi ve filmlerimizden 350 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı"
22:02 İttifak holding konyaspor maçından kareler
21:58 Futbol: TFF 1. Lig
26.10.2019 22:14:03