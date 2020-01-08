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TİM Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

08.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:58 TİM Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk olacak
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
İsmail Gülle, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

Anadolu Ajansı, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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