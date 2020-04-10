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TİM'den 13 işçiyi işten çıkardığını konu alan iddialar üzerine açıklama Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden yapılan açıklamada (TİM), 13 işçiyi işten çıkardığını iddalarına ilişkin, "Haberde adı geçen CWT Türkiye ile hiçbir organik bağımız bulunmamakta ve hizmet aldığımız yüzlerce şirketten biridir.

10.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:52
TİM'den 13 işçiyi işten çıkardığını konu alan iddialar üzerine açıklama Açıklaması
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden yapılan açıklamada (TİM), 13 işçiyi işten çıkardığını iddalarına ilişkin, "Haberde adı geçen CWT Türkiye ile hiçbir organik bağımız bulunmamakta ve hizmet aldığımız yüzlerce şirketten biridir. TİM'in şirketin işçi alımı veya çıkarılması konusunda bir bilgisi, ilgisi ve yetkisi yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.
TİM'den, bazı basın yayın organlarında yer alan ve CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın da gündeme taşıdığı, 13 işçiyi işten çıkardığını konu alan iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Öncelikle bu süreçte TİM çatısı altında çalışan hiçbir arkadaşımızla yolumuzu ayırmadığımızı belirtmek isteriz. Haberde adı geçen CWT Türkiye ile hiçbir organik bağımız bulunmamakta ve hizmet aldığımız yüzlerce şirketten biridir. TİM'in şirketin işçi alımı veya çıkarılması konusunda bir bilgisi, ilgisi ve yetkisi yoktur. TİM olarak Cumhurbaşkanımızın çağrısı doğrultusunda istihdama daima destek vermekte ve bu vesile ile Türkiye'de faal tüm yerli ve uluslararası şirketlerin işçi çıkarmaması konusunda çağrısını bir kez daha yineliyor ve istihdamı destekliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Faik Öztrak, Türkiye, İşçi, Ekonomi
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