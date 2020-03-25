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TİM'den "Bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz" mesajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) başlattığı, "Türkiye'nin Sağlığı İçin Üretim Seferberliği" kapsamında, Türkiye'deki ihracatçı birliklerinin başkanları ve TİM Kadın Konseyi üyeleri mesaj yayınladı.

25.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:46
TİM'den
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) başlattığı, "Türkiye'nin Sağlığı İçin Üretim Seferberliği" kapsamında, Türkiye'deki ihracatçı birliklerinin başkanları ve TİM Kadın Konseyi üyeleri mesaj yayınladı.

Yayınlanan görüntülü mesajlarda birlik başkanları ve TİM Kadın Konseyi üyeleri, "Bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz" sloganıyla başlatılan üretim seferberliğine desteklerini açıkladı.

TİM, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle üretim seferberliği başlatmıştı.
TİM, üretim seferberliği kapsamında, milli ve yerli üretimle, sağlık çalışanları başta olmak üzere Türkiye genelinde maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
Başlatılan üretim seferberliği kapsamında, 1 milyon adet tıbbi maske ve 100 bin litre dezenfektan üretilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi

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