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TİM Show Center'dan çocuklara sömestr hediyesi

Uçan Yumurcaklar, Danimarka Krallığı'ndan çıkan dünyada türünün tek örneği olan eşsiz bir gösteri!

08.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:16 TİM Show Center'dan çocuklara sömestr hediyesi

Yıllar önce geleneksel bir jimnastik takımı olarak başlayan Uçan Yumurcaklar, uluslararası üne sahip bir gösteri topluluğuna dönüştü ve 35 ülkede sahnelendi. Dünyanın birçok yerinden ve her yaştan izleyiciyle buluşan gösteri, çocukların ve ailelerin büyük beğenisini kazandı.

Gösteri; yüksek tempoda akrobasi, jimnastik, dans ve komedi şovunu içinde barındırıyor. Ancak gösterinin asıl merkezi; birbirinden genç yeteneklerin içinde barındırdığı yaşam sevinci ve bunu sanatla birleştirmeleri…

Sahnede olmayı çok seven ve parlayan birbirinden yetenekli gençler şovu daha da uçuruyor. İnanılmaz enerjisi ve becerileri olan bu gençler 'Uçan Yumurcaklar' gösterisini hafızalarınızdan uzun süre silemeyecek.

Daha önce Amerika, Japonya, Güney Afrika, Dubai, Yunanistan, Kanada, Lübnan ve Finlandiya gibi birçok ülkede izleyicilerle buluşan şova harika bir ışık şöleni eşlik ediyor.

Yumurcaklar ekibi, 7 ila 21 yaşları arasındaki 55 çocuk ve gençten oluşuyor.


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Kaynak: Bültenler

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