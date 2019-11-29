TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları hacklendi. Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi veya kişiler hakkında hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

TİM'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Başkanımız İsmail Gülle'nin sosyal medya hesaplarına siber saldırı gerçekleştirildiği ve başka şahıslar tarafından hesapların belirli bir süre yetkisiz olarak kullanıldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu eylemi gerçekleştirenler hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

"TİM VE İHRACATÇILARIMIZ TÜRKİYE DAVASI İÇİN ÇALIŞMAKTADIR"

Açıklamada, "Duruşundan asla taviz vermeyecek olan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ihracatçılarımız, dış ticaret fazlası veren Türkiye davası için çalışmaktadır." denilen açıklamada,Yetkisiz kişilerce itibarımızı zedelemeye yönelik kötü niyetli olarak yapılan sosyal medya paylaşımları, beğeniler ve tüm sosyal medya işlemleri hiçbir suretle Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız İsmail Gülle ve kurumumuz görüşlerini temsil etmemektedir." ifadelerine yer verildi.