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Timberland'in yeni sezon ayakkabıları

Bahar ve yaz sezonunda Timberland, gücünü inovasyon ve sürdürülebilir materyallerden alan kadın ayakkabı koleksiyonuyla öne çıkıyor.

15.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:32
Timberland'in yeni sezon ayakkabıları

Yeni koleksiyondaki ürünler dayanıklı, konforlu ve stil sahibi olduğu kadar markanın dünya genelinde süregelen sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm vizyonunu da yansıtıyor ve pazarlama kampanyası olan Nature Needs Heroes ile örtüşüyor.

& ;Kadın modasında bahar trendi: Çevre dostu Emerald Bay

& ; Timberland bu sezon çevre dostu ve sürdürülebilirlik vizyonunu moda ve konforı geri dönüştürülmüş materyallerle buluşturan yeni kadın sneaker modelini tanıttı. Ugly snekaer modelinin modern bir yansıması olan ve geri dönüştürülmüş materyallerle tasarlanan sneaker modeli Emerald Bay, dünya çapında yürütülen sürdürülebilirlik ve çevre girişimlerini yansıtıyor.

& ;Plastik şişelerin dayanıklı ve esnek bir ipliğe dönüştürüldüğü patentli ReBOTL malzemesi kullanılarak üretilen, atletik tasarımı sezonun moda trendleriyle buluşturan Emerald Bay modeli %100 geri dönüştürülmüş malzemeler içeren bağcık ve kumaş astar, ekstra konfor için EVA orta taban ve estetik görünüm sunan çift renkli kauçuk dış tabana sahip. Siyah, gri ve beyaz renklerin yanı sıra açık pembe, bordo ve haki renk seçeneklerine sahip Emerald Bay modelinin fiyatı 799 TL.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Timberland, Heroes, Magazin
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