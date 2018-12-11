11 Aralık 2018, 20:45
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Time Dergisi Cemal Kaşıkçı'yı "yılın Kişisi" Seçti

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı Amerikan Time dergisinin her yıl seçtiği "yılın kişisi" unvanını kazanan isimler arasında yer aldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı Amerikan Time dergisinin her yıl seçtiği "yılın kişisi" unvanını kazanan isimler arasında yer aldı. …

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11 Aralık 2018 Salı 20:45