Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı Amerikan Time dergisinin her yıl seçtiği 'yılın kişisi' unvanını kazanan isimler arasında yer aldı. …<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F11%2Ftime-dergisi-cemal-kasikciyi-yilin-kisisi-secti&v=2QCvT2lm3VU&redir_token=KzZTOS6YykmXap7M2HH-WHL90ll8MTU0NDYzNjcyOUAxNTQ0NTUwMzI5&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F11%2Ftime-dergisi-cemal-kasikciyi-yilin-kisisi-secti&v=2QCvT2lm3VU&redir_token=KzZTOS6YykmXap7M2HH-WHL90ll8MTU0NDYzNjcyOUAxNTQ0NTUwMzI5&event=video_description' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CCwQ6TgYACITCOHM0q2qmN8CFQWdVQodDOUP4kjVupvL9umrgNkB' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/12/11/tim...</a>