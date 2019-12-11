Haberler » Güncel » Time dergisi iklim aktivisti Greta Thunberg'i 'Yılın Kişisi' seçti - Haber

Time dergisi iklim aktivisti Greta Thunberg'i "Yılın Kişisi" seçti

ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin her yıl geleneksel olarak yaptığı ankette, bu yılın kişisi İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg oldu.

11.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:36Time dergisi iklim aktivisti Greta Thunberg'i
ABD'de haftalık yayın yapan Time dergisinin her yıl geleneksel olarak yaptığı ankette, bu yılın kişisi İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg oldu.
Dergi tarafından yapılan açıklamada, yıllar boyunca araştırmacı ve aktivistlerin iklim konusunda dünya liderlerinin dikkatini çekmeye çalıştığı ancak bunu 16 yaşındaki genç kızın başardığı belirtilerek, Thunberg'in "2019 Yılın Kişisi" seçildiği duyuruldu.
Açıklamada, Thunberg'in çok sayıda lideri ikna ederek, iklimle ilgili davranışsal bir değişikliğe gidilmesini başardığı ve dünyanın karşılaştığı en önemli konuda en ikna edici ses olduğu vurgulandı.
Dergi, gerçeği söyleme cesaretinde bulunmasından dolayı Thunberg için "bir neslin ikonu haline gelen sıradan bir genç kız" ifadesini kullandı.
Thunberg, dergi tarafından seçilen en genç "yılın kişisi" oldu.
Derginin 23 Aralık'ta yayımlanacak sayısının kapağında Thunberg'in Portekiz'in Lizbon sahilinde çekilen fotoğrafı yer alacak.
Thunberg, İsveç'in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için ağustosta parlamento önünde oturma eylemi yaparak sesini dünyaya duyurmuştu.
İsveç Parlamentosu önünde başlattığı "Fridays For Future" adlı oturma eylemleriyle iklim değişikliğine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen ve İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a giden iklim aktivisti Greta Thunberg, İklim Zirvesi'nde yaptığı duygusal konuşmasıyla liderleri sert şekilde eleştirmiş ve dünyanın gündemine oturmuştu.
Eylülde New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nde de konuşan İsveçli aktivist, iklim değişikliğine karşı mücadelede gerekli adımları atmadığı için devlet ve hükümet başkanlarını eleştirmişti.
Thunberg'in farkındalık kampanyaları sonucu "Küresel iklim grevi" başlığıyla 20 Eylül'de dünya çapında düzenlenen protestolar kapsamında 185 ülkede 6 bin 100 etkinlik düzenlenmiş, yaklaşık 7,6 milyon kişi bu etkinliklere katılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Greta Thunberg, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:16 Bosna Hersek'te "Türk Film Haftası" başladı - Haber
19:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı 3'üncü oturumu yapıldı - Haber
19:16 Balıkesir'de tırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber
19:16 "Kadının Güçlendirilmesi: Diplomasi ve İş Dünyasında Başarı Öyküleri" etkinliği - Haber
19:13 Kızılay'dan 'kan bağışı' mesajı (2)- Yeniden - Haber
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Haber
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Haber
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Haber
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Haber
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Haber
11.12.2019 19:26:23