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Times Meydanı'nda Karadeniz rüzgarı

Amerika'nın ünlü Times Meydanı'nda Karadeniz rüzgarı esti.

26.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:24Times Meydanı'nda Karadeniz rüzgarı
Amerika'nın ünlü Meydanı'nda rüzgarı esti. Times Meydanı'nda yapılan gösteri büyük ilgi gördü.

ABD'nin New York şehrinin ünlü meydanı Times'da Karadenizli sanatçılar Selçuk Balcı ile Selim Bölükbaşı tulum ve kemençe eşliğinde horon gösterisi düzenledi. Karadeniz rüzgarının estiği Times Meydanı'nda yapılan gösteri büyük ilgi gördü. Türk vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği gösteride kemençe eşliğinde bol bol horon oynandı. Bülen Çakaroğlu tarafından organize edilen geceye Amerikalılar da yoğun ilgi gösterdi. Selim Bölükbaşı tarafından çalınan tulum ve kemençe eşliğinde Times Meydanı'nda Karadeniz müziği tanıtıldı.

ABD'ye ilk kez Karadenizliler gecesi için geldiğini belirten Selçuk Balcı, böyle bir organizasyon olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Karadenizliler gecesi kapsamında New Jersey eyaleti başta olmak üzere 2 ayrı şehirde konser veren sanatçılar yoğun ilgi gördü. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Selçuk Balcı, Karadeniz, Times, Güncel

Kaynak: İHA

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