Times: Türkiye'den deniz yoluyla Avrupa'ya giden kaçak göçmenlerin sayısı son haftalarda üçe...

İngiliz Times gazetesi, son haftalarda riskli deniz yolculuklarıyla Türkiye'den Avrupa'ya giden kaçak göçmenlerin sayısının üçe katlandığını yazdı. Gazeteye göre kaçak göçmenlerin sayısındaki artış Yunanistan'ı çok zor durumda bıraktı.

Times gazetesinin iç sayfalarındaki Anthee Carassava imzalı haberde, Yunanistan ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) son verileri yer alıyor.

Bu verilere göre, Ağustos ayında Türkiye'den deniz yoluyla Avrupa'ya giden kaçak göçmenlerin sayısı 1570. Aynı sayı geçen yılın aynı döneminde 479'du.

Haberde, Midilli Adası'na sadece bir günde 490 mültecinin gittiği belirtiliyor.

Bu yıl şu ana kadar Ege Denizi'ni geçen mültecilerin sayısı 21 bin 987. Aynı rakam geçen yılın tümünde 32 bin 494'tü.

UNHCR, bu kişilerin çoğunun Afrika ülkelerinden ya da Suriye'den olduğunu bildiriyor.

Haberde Yunanistan'da 50'den fazla kampta yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı, kampların çoğunda koşulların kötü olduğu hatırlatılıyor.

Örneğin Midilli'de halen, 2 bin kişi için inşa edilen bir kampta 8 binden fazla kişi yaşıyor.

'Erdoğan, göç ve enerji sorunları arasında bağlantı kuruyor olabilir'

Times'taki haber şu satırlarla noktalanıyor:

"Göçmen krizinin tavan yaptığı 2015'te Yunan adalarına her gün 10 bin kişi geliyordu. Halen o noktadan uzaktayız.

"Ancak yine de uzmanlar göçmen sayısındaki artışın Atina ve Ankara arasındaki diplomatik ilişkilerin kötüleşmesinin sonucu olduğunu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerji meselesi ile bu sorun arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyor olabileceğini söylüyor.

"Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler yıllardır, Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı ve hava sahası sorunları yüzünden gergin. İki ülke 1996'da bir dizi ada üzerindeki hak iddiaları yüzünden savaşın eşiğine gelmişti. Son haftalarda ise Yunanistan, Türkiye'nin bazı ihtilaflı adalar çevresinde petrol ve doğal gaz araması sonrası, Batı'dan destek istemişti."