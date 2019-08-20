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Timsah hava üssünün tellerine tırmanırken görüntülendi

ABD'de timsah, boyunu aşan tel örgülere tırmandı.

20.08.2019 16:35 Timsah hava üssünün tellerine tırmanırken görüntülendi
ABD'de timsah, boyunu aşan tel örgülere tırmandı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Florida eyaletinde meydana gelen olayda, bir timsah, yol kenarında Jacksonville Hava Üssü'ne ait tel örgülere tırmandı. O anlar o sırada yoldan geçen bir kişi tarafından kaydedildi.
Görüntüyü paylaşan kişi, sosyal medya hesabından görüntülere dair yaptığı yorumda, "Eğer Florida'da yeniyseniz ve bir su birikintisi gördüğünüz zaman içerisinde bir timsah olabilir" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Timsahın tel örgülere tırmanma anı



Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Güncel

Kaynak: DHA

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