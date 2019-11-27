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Timsah kafaya kavuşuyor

- Timsah kafaya kavuşuyorBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan, ancak müteahhidin tasfiye talebi yüzünden kafa bölümü yarım kalan Büyükşehir Stadyumunda çalışmalara yeniden başlandı.

27.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:50
- Timsah kafaya kavuşuyor
BURSA - Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan, ancak müteahhidin tasfiye talebi yüzünden kafa bölümü yarım kalan Büyükşehir Stadyumunda çalışmalara yeniden başlandı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, 400 bin metrekare proje alanı ve 190 bin metrekarelik inşaat alanıyla Bursa'nın en büyük abide yapılarından biri olan stadyumda, timsah kafasını oluşturan bölümün inşaatı yeniden başladı. Bursa kamuoyunda en fazla tartışılan konulardan birinin de stadyumdaki timsah kafası bölümünün ne zaman tamamlanacağı olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeniden başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Fen işleri Dairesi Başkanı Feridun Tarım'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, işin bitiminin 2020 Aralık ayı olarak öngörüldüğünü ancak çalışmaları daha önce tamamlamayı arzuladıklarını söyledi.
Yeniden ihale edildi
Bursa'nın en önemli değerlerinden bir tanesinin de olduğunu ve maçlardın oynandığı stadyumun da şehre değer katan unsurlardan bir tanesi olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Yaklaşık 2 yıldır icra ettiğim belediye başkanlığı görevimde en fazla muhatap kaldığım sorulardan bir tanesi 'Bu timsahın kafası ne zaman tamamlanacak?' oldu. Gerçekten ben bu soruyu iki yıldır duyuyorum. Bildiğiniz gibi biz daha önceki müteahhidimizle sıkıntılar yaşıyorduk. Bu manada müteahhidimiz tasfiye etmek istedi. Temmuz 2019 tarihi itibariyle sözleşmeyi feshettik. Tekrar işi ihale ettik ve 2 Ekim tarihinde, yaklaşık 50 gün önce çalışmalar başladı. Aralık 2020'ye kadar 450 günlük sürecimiz var. Ama biz inşallah öncesinde bitireceğiz. Yaklaşık maliyetimiz 12 milyon 541 bin TL" dedi.
Bursaspor için kıymetli alanlar
Çalışma kapsamında eksik kalan cephe imalatları ve kafa kısmının tamamlanacağını, kafa kısmında bulunan kiralanabilir alanların kullanıma hazır hale getirileceğini ifade eden Başkan Aktaş, mekanik ve elektrik imalatların entegrasyonu ve otomasyon çalışmalarının da yapılacağını vurguladı. Güvenlik ile alakalı kapı, kepenk ve diğer imalatların yanında itfaiyenin talepleri doğrultusunda iyileştirmeler de yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, "Timsah kafası, projesine uygun şekilde tamamlanacak. Burada birinci katta 896 metrekare, ikinci katta 436 metrekare, üçünce katta 690 metrekare ve çatı katında da 843 metrekare büyüklüğünde bir alanımız olacak. Halatlı cephe yaklaşık 1700 metrekare ve burada da Bursaspor'umuzu temsil eden semboller olacak. Böylece Bursaspor için yeni alanlar da üretilmiş olacak. Bursaspor buraları henüz kiraya veremedi, ama ben inanıyor ve ümit ediyorum ki çalışma bittikten sonra kiraya verme açısından da kıymetli alanlar olacağını ifade etmek istiyorum. Aylardır gecikmiş gibi görünen konuyu başlatmış olmanın heyecanını yaşıyorum. Bursaspor'umuza ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.
Timsah kafaya kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor, Bursa, Spor

Kaynak: İHA
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