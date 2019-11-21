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Timsahların masaj keyfi

ABD'de bir akvaryum, bakıcıların fırçalarla timsahların sırtını ovaladığı ve bu şekilde timsahlara masaj yaptığı anların görüntüsünü yayınladı.

21.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:11Timsahların masaj keyfi

ABD'de bir akvaryum, bakıcıların fırçalarla timsahların sırtını ovaladığı ve bu şekilde timsahlara masaj yaptığı anların görüntüsünü yayınladı.

Kuzey Karolina eyaletinde bir akvaryum sosyal medya hesabı üzerinden, bakıcıların akvaryumdaki timsahlarla ilgilendiği anlara dair bir görüntü paylaştı. 'Bakıcıların görevinin sadece akvaryumdaki hayvanların yaşam alanını temizlemek olmadığı' notuyla paylaştığı görüntüde, görevlilerin fırçalarla timsahların sırtını ovaladığı, bu şekilde timsahlara hem masaj yaptığı hem de timsahları temizlediği, timsahlarında bu esnada kaçmadan beklediği görüldü.



Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: DHA

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