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Timsal Karabekir: ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor

KAZIM Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesine tepki göstererek, "ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor" dedi.

20.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:41Timsal Karabekir: ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor

KAZIM Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesine tepki göstererek, "ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor" dedi.

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Türk Ocakları Burdur Şubesi tarafından 'Kazım Karabekir Paşa'nın Kızı Timsal Karabekir'in gözünden Milli Mücadele'nin Yüzüncü Yılı' adlı konferans düzenlendi. Öğretmenevi Salonu'nda düzenlenen konferansın açılında konuşan Türk Ocakları Burdur Şube Başkanı Dr. öğretim üyesi Himmet Büke, "107 yıldır Türk Ocakları devletin ve milletin çizgisinden bir santim bile, hiçbir zaman, bir an bile ayrılmamış, her zaman devletin ve milletin ali menfaatleri nereye yönelirse o yönde hareket etmiş, o yönde tutum ve tavır sergilemiştir" dedi.Timsal Karabekir de konferanstaki konuşmasında, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan tasarıyı kabul etmesinden bahsederek, "ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor" dedi. Ermenilerin yaptıklarının Kazım Karabekir tarafından hazırlanan Alaca Raporu'nda yer aldığını aktaran Timsal Karabekir, "Alaca diye internetten araştırırsanız ve yüreğiniz de yeterse sonuna kadar okuyun. Fecaat ki Türk halkının ne yaşadığını, Ermenilerin, o memedeki süngülenen evlatların ciğerlerinin ve yüreklerinin duvara asıldığı o ızdıraplı günler. General Harbord 'Erzurum'a gittim olayı yerinde inceledim, esas yok edilmeye çalışılmış olanlar öz yurtlarında Türklerdir. Türkler Ermenilere kötü davranmamıştır' diyor. Bugün ABD arşivlerinde bu satırlar olmasına rağmen ABD'nin yaptığı soytarılık hepimizi sinirlendiriyor" diye konuştu.



Amerika Birleşik Devletleri, Kazım Karabekir, Güncel

Kaynak: DHA

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