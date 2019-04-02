Timur Çeçen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP GÜMÜŞHANE KÖSE belediye başkan adayı olan Timur Çeçen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GÜMÜŞHANE KÖSE ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Timur Çeçen isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP GÜMÜŞHANE KÖSE adayı Timur Çeçen kimdir? BTP GÜMÜŞHANE KÖSE adayı Timur Çeçen yüzde kaç oy aldı?

Timur Çeçen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP GÜMÜŞHANE KÖSE belediye başkan adayı olarak gösterilen Timur Çeçen KÖSE ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. KÖSE ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Timur Çeçen adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

GÜMÜŞHANE KÖSE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.