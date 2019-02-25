Timur; Raylı Sisteme Dikkat Çekti

Bir takım açıklamalarda bulunan genç ve ünlü turizmci ülkemizdeki raylı sistemler üzerine bir demeç verdi. Timur, Avrupa ülkelerindeki gelişmişliğe de dikkat çekerek bu alanda yapılan ve yapılması planlananlara dikkat çekerek "Evet ama yetmez" sloganıyla farkındalık uyandırmak istediğini dile getirdi.

Timur basına verdiği demeçte;

"Bir ülkenin gelişmişliğini raylı sistemle ölçmek mantıklı mı bilmiyorum ama gelişmiş ülkelerin tamamında hızlı tren, yeraltı treni (metro) veya tramvay ağları oldukça yaygındır.

Avrupa'da 8 ülke gezdim. Beni en çok etkileyen Almanya'nın raylı sistemi ve 24 saat bu sistemin aksatılmadan işletilmesiydi. Hatta bu sistem ile en ücra köylere bile kolaylıkla gidilebilmesiydi. Almanya'dan sonra Polonya'da da aynı sistem oturtulmuş. Zaten Avrupa ülkeleri bu anlamda bir adım atacaklarsa komşusunu örnek alıyor, buna göre tasarruf yapıyor.

Ülkem ülkem güzel ülkem deyip bir de bizdeki duruma bakalım;

Bünyesinde Banliyö, yeraltı treni (metro) ve tramvay üçlüsünden en az birini barındıran illerimize bir göz atalım. Raylı sistem kullanan illerimiz İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Kayseri, Samsun, Konya, Antalya, Gaziantep, Adana ve İzmit. Yani toplam 12 şehrimiz. Geriye kalanlarda proje aşamasında olanlar elbette vardır ama yıl 2019 hala Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van gibi büyükşehirlerimizde bir raylı sistem ulaşımı mevcut değil.

Kent içi trafiği rahatlatan raylı sistemlerin maliyeti nedir bilemem ki zaten her kente özgü birer çalışma ve altyapı çalışması gerektirdiğinden sıradan birinin bunu bilmesi oldukça güç. Ancak bildiğim şu ki İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan şehirlere de (var olanlar da yeterli mi bilmiyorum) bu anlamda bir yatırım yapılarak kentlerimizin gelişmesine katkıda bulunulmalıdır. Ulaşım bir kentin nefes borusudur. Tıkanırsa o kent yaşayamaz.

En Güzel Örneği Kocaeli

Raylı sistem ile birlikte yollardaki araç sayısı da azalacağından şüphemiz olmamalı. Bunun en güzel örneğini Kocaeli yaşadı. Raylı sistem çalışmaları esnasında pek çok kişi raylı sistemin bir ihtiyaç değil popüler bir siyasi söylem olarak dile getirse de açılışından bu yana İzmit trafiğinin ne kadar rahatladığını yekvücut halk dile getirmektedir.

Kent içi ulaşımın ivedilikle dönüştürülmesi ve medeniyetin de artık bir simgesi olan bu sistemler öncelikle tüm büyükşehirlerimizde hayata geçirilmesi, ardından diğer kentlerimize de yatırım yapılarak her şehrin kent içi ulaşımına nefes aldırılması hedeflenmelidir. " dedi.

Turizm başkenti Antalya'ya dikkat çekti

Konuşmasının devamında Turizmin başkenti Antalya için de konuşan Timur;

"Çarpık olmasa gerek Turizm Kentimiz Antalya'da neden bir banliyö hattı yok diye soruyu dile getirmek.

Gazipaşa'dan kalkarak, Alanya, Manavgat, Serik, Kepez, Havalimanı ve oradan da Antalya büyük otogarına hatta yapılması mümkünse Kemer ilçesine kadar tek hat bir banliyö yapılarak Turizm'e bir artı daha kazandırılabilir mesela.

Elbette bu örnekleri her kente uygulayarak çoğaltmak mümkün.

Hızlı trendeki yatırımı ayakta alkışlıyor ve evet ama yetmez diyorum.

Yapanların yüreklerine sağlık. Yapmaya niyetlenenlere de rabbimden kuvvet diliyorum.

Bu konu benim için değil hepimiz için önemli olduğu kanaatini taşıyorum. " dedi

Kaynak: Bültenler