Tınaztepe Sağlık Grubu'ndan İzmir'e Yeni Üniversite

İzmir'de sunduğu sağlık hizmetleriyle halkın yaşam kalitesini yükselten Tınaztepe Sağlık Grubu, 19 yıllık bilgi ve deneyimini gelecek nesillere aktarmak adına İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ni açıyor. Dünyanın eğitim devi Harvard Üniversitesi'nin uygulayıp başarı yakaladığı entegre eğitim modelinin, probleme dayalı öğrenim ile sentezlenerek "entegrasyona dayalı problem bazlı" adlı özgün bir eğitim modeli olacağını aktaran Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu ve Tınaztepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Bektur, bu eğitim modeli ile sorumlu, girişimci, düşünen, araştıran, başarılı bireyler yetiştireceklerine inançlarının tam olduğunu vurguladı.

"HASTANELERİMİZ BÜYÜK AVANTAJ"

İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ni diğer vakıf üniversitelerinden ayıracak en büyük özelliğin Tınaztepe Sağlık Grubu bünyesindeki hastaneler olduğunun altını çizen Dr. Bektur,"19 yıldır İzmir'de güvenilir bir hastane olmayı başardık. Öğrencilerimizin de halkın güvendiği bu hastanelerimizde uzman kadromuzun yönlendirmesiyle alacağı pratik eğitim, ileride profesyonel yaşamlarında büyük bir avantaj olacaktır. Kampüsümüz her yıl 600 çalışanı sağlık sektörüne kazandırmayı amaçlamakta olup bünyesinde barındırdığı üniversite hastaneleri ile bu sağlık çalışanlarının azami tecrübeyi kazanmalarını sağlayacaktır" dedi.

260 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Dr. Bektur, 260 milyon TL yatırım maliyeti öngörülen üniversitenin, güçlü finansman yapısına sahip Sağlık Eğitim ve Spor (SES) Vakfı ve Tınaztepe Sağlık Grubu tarafından finanse edildiğini bildirdi.

HEMŞEHRİ İNDİRİMİ

Dr. Bektur, hemşehri indirimi uygulamasından bahsederek şu bilgileri verdi:

"İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin bir bölge üniversitesi olarak kurgulanmasının gereği olarak, Ege Bölgesi'ndeki liselerden mezun olarak üniversiteyi kazanan öğrencilere, planlanan burs politikası çerçevesinde sağlanacak bursların üzerine ilave yüzde 30 burs verilmesi veya öğrenim ücretinden yüzde 30 indirim yapılması planlanmaktadır. Rekabetçi yükseköğretim sistemlerine sahip ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde bu türden politikalar uygulanmaktadır. ABD'de eyalet üniversiteleri üniversitenin bulunduğu eyalette ikamet edenlere, diğer eyaletlerden ve yurtdışından gelenlere göre yaklaşık yüzde 50 oranında indirimli harçlar uygulamaktadır. İngiltere'de de benzer bir sistem bulunmaktadır. Bu politika, öncelikle Tınaztepe Üniversitesi'nin bir bölge üniversitesi olarak kurulduğu kentle ve bölgeyle bağlarını güçlendirecek ve güçlü bir ağ kurmasına yardımcı olacaktır."

YAŞAYAN KAMPÜS

Kampüs alanının Buca içerisinde şehir karmaşasından uzak, ancak ulaşımının kolay bir konumda olduğunu söyleyen Dr. Bektur, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin kolay ulaşabileceği, şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta, otoyol bağlantısına yakın Buca bölgesindeki kampüsümüz 160 dönüm alan üzerine kurulmaktadır. Üniversite yerleşkemizin 'yatana kadar eğitim' konseptiyle 7/24 yaşayan bir kampüs olmasını amaçlamaktayız. Bu amacımıza paralel olarak kampüs içerisinde öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak sosyal tesisler ile kütüphane ve spor tesisleri de oluşturulacaktır. Konser, etkinlik ve panel gibi faaliyetlerin yapılacağı kampüsümüzün öğrenciler ve ülkenin hatta dünyanın önemli faktörleri tarafından kullanılacağı bir yapıda olmasını planlamaktayız. Üniversitemizde hedeflenen, öğrencilerin sadece ders saatlerinde geldiği bir üniversite değil, diğer vakitlerinde de üniversite kampüsü içerisinde olmasını istedikleri, yaşayan ve sevilen bir kampüs yaşamı oluşturmaktır."

8500 KİŞİYİ BARINDIRACAK

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, bulunduğu bölgede 5 yılın sonunda 2400 öğrenci, 2000 çalışan ve üçüncü ilişik firmalar ile yaklaşık 8500 kişiyi barındırmayı amaçlamaktadır. Bölge üniversitesi olmanın önemine inanan İzmir Tınaztepe Üniversitesi, kurulumundan sonra içerisinde bulunduğu bölgenin gelişimine de doğrudan katkı sağlayacaktır.

Üniversitenin başlangıç aşamasında Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü açılacak. Orta ve uzun vadede diğer fakültelerin de kurulması amaçlanmaktadır.