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Tinerciler Taksim'de parkı yaktı

Taksim'de bulunan bir parkta karton ve odunları yakan tinerciler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

13.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:57
'de bulunan bir parkta karton ve odunları yakan tinerciler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, dün 20.30 sıralarında Taksim gümüş Suyu Caddesindeki bir parka gelen tinerciler, odun ve kartonları yaktı. Bir süre sonra büyüyen alevler, parktaki ağaçlara da sıçradı. Durumu fark eden çevredeki esnaf yangına müdahale ederek, itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangını söndürdü.
(Sümer Avcı/İHA)
Tinerciler Taksim'de parkı yaktı

İtfaiye, Taksim, Güncel

Kaynak: İHA


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