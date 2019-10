Tinercilerin mesken tuttuğu metruk binalar bir bir yıkıldı

Tinercilerin mesken tuttuğu metruk binalar bir bir yıkıldıIĞDIR - Iğdır merkez Rus Pazarı arkasında güvenlik açısından tehlike oluşturan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk binalar yıkılıyor.Eski adı ile Rus Pazarı olan Adil Aşırım çarşı arkasında yer alan metruk binaların yıkımına başlandı. Uzun süredir boş olan binalar insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, riskler de oluşturuyordu. Uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edindikleri ve can güvenliği adına tehlike oluşturan binaların yıkılması çevredeki vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı.Metruk binaların alt kısımlarını iş yeri olarak kullanan esnaflardan Osman Turan; "Burada bir kaç tane motorcu, hurdacı, bisikletçi vardı. Burası fuhuş yeri olmuştu. Buranın yıkılması ile biz esnaflar mağdur olduk. Bu metruk binaların yıkılmaması vatandaş ve çocuklara zarar verecek ise yıkılsa daha iyidir" dedi.Bir başka esnaf ise; "Burası pislik içinde ve tinercilerin yeri olmuştu. Burada aile geçemiyordu. Burada her türlü pislik oluyordu. Bizde buranın temizlenmesine sevindik" şeklinde konuştu.Yıkılan metruk binaların yerine belediye tarafından köy garajı yapılacağı öğrenildi.