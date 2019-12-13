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Tinerle soba yakarken alev topuna dönen işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çalıştığı fabrikada tinerle sobayı yakmaya çalışırken bir anda alevler içinde kalan yaşlı adam, yaşamını yitirdi.

13.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:30Tinerle soba yakarken alev topuna dönen işçi hayatını kaybetti
'ın ilçesinde çalıştığı fabrikada tinerle sobayı yakmaya çalışırken bir anda alevler içinde kalan yaşlı adam, yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde (ÇOSB) bulunan bir fabrikada sobayı tinerle yakmaya çalışırken bir anda alevler içinde kalan 65 yaşındaki Erhan Cumart, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay nasıl gelişti?

Çerkezköy'de mutfak malzemeleri üreten fabrikada sobayı tinerle yakmak isteyen Erhan Cumart, bir anda alevler içinde kaldı. Cumart'ın alevler içinde kaldığını gören fabrika çalışanları, su ve yangın söndürme tüpleriyle Cumart'ı söndürmeye çalıştı. Alevler içinde yerde kalan Cumart, 112 acil sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve vücudunda 2. derece yanık oluşan Cumart, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi süren Cumart, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

6 çocuk babası Cumart, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığı'na defnedilecek. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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