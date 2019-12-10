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Tinerle soba yakmak isterken, alevler içinde kaldı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Erhan Cumart'ın (60) çalıştığı fabrikada tiner dökerek, yakmak istediği sobadan çıkan alevler vücudunu sardı.

10.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:57Tinerle soba yakmak isterken, alevler içinde kaldı
TEKİRDAĞ'ın ilçesinde Erhan Cumart'ın (60) çalıştığı fabrikada tiner dökerek, yakmak istediği sobadan çıkan alevler vücudunu sardı. İşçilerin müdahalesiyle vücudunu saran alevlerin söndürüldüğü Cumart, hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde mutfak malzemelerinin üretildiği fabrikada çalışan Erhan Cumart, iddiaya göre, sabah saatlerinde marangozhane bölümünde soba yakmak istedi. Cumart'ın tiner dökerek yakmak istediği sobadan çıkan alevler, üzerine sıçradı. Bir anda alevler içinde kalan Cumart, fabrika bahçesine çıkarak, koşmaya başladı. Fabrika çalışanları, alevler içinde koşuşturan Cumart'ı görünce üzerine su sıkarak, söndürmeye çalıştı. Cumart, alevlerin söndürülmesinin ardından verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar meydana gelen ve sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Cumart, ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki hastaneye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Erhan Cumart'ın alevler içinde koşuşturması ve arkadaşlarının müdahale anlar ise fabrikanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


- Tekirdağ

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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