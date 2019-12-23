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"Tıngır Mıngır Ülke" izleyicilerden tam not aldı

Bursa Devlet Tiyatrosunun yeni çocuk oyunu Tıngır Mıngır Ülke, Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde izleyiciler ile buluşurken, oyunun müziklerini yapan Fatih Erkoç da seyircilerin yanında yerini aldı.

23.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:10
Devlet Tiyatrosunun yeni çocuk oyunu Tıngır Mıngır Ülke, Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde izleyiciler ile buluşurken, oyunun müziklerini yapan Fatih Erkoç da seyircilerin yanında yerini aldı.

Ülkemizin de karşı karşıya bulunduğu "deprem" gerçeğini, eğlenceli ve öğretici bir yaklaşımla anlatan ve Kazım Güçlü'nün yazıp yönettiği "Tıngır Mıngır Ülke" adlı çocuk oyunu ilk gösteriminde seyircilerden büyük alkış ve tam not aldı.

Oyunda, AVP Bursa Devlet Tiyatrosunun genç yetenekleri Ceren Kayış, Cem Hamza Çanakoğlu, Deniz Orakçı Yavuz, Murat Divitçioğlu, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Öykü Esendemir, Kübra Tüzgün, Ferhun Yılmaz, Orhan Ergün ve Murat Emrah Kanra rol aldı. Işık tasarımını Sinan Mahçup'un, kostüm tasarımını Deniz Göl'ün, dekor tasarımını Özlem Kurtdere'nin, koreografisini Pınar Ataer'in yaptığı oyunun müzikleri besteci, aranjör ve yorumcu Fatih Erkoç tarafından bestelendi. Oyunun finalinde oyuncular ve teknik kadro ile el ele seyircileri selamlayan Erkoç, "Bu projede yer almaktan gurur duydum. Bu harika oyunun tüm çocuklarımızın geleceklerine ışık tutmasını diliyorum" dedi.

Tıngır Mıngır Ülke, sezon sonuna kadar AVP Sahnesinde çocuk izleyicilerle buluşmaya devam edecek. - BURSA

Ahmet Vefik Paşa, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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