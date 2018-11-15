15 Kasım 2018 Perşembe 15:37



15 Kasım 2018 Perşembe 15:37

Trakya Üniversiteler Birliği ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) işbirliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi gerçekleştirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, NKÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ NKÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut ve akademisyenler katıldı.Vali Yıldırım, konuşmasında kongrenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Yıldırım, her şeyin başının sağlık olduğunu aktararak, "Sağlık olmadan bir şey olmuyor. Günümüzün her anında sağlığa olan ihtiyacımızı tekrar fark ediyoruz. Teknolojik alanda ne kadar gelişirsek gelişelim, sağlık alanında ki ihtiyacımız o kadar artıyor." ifadelerini kullandı.İnsanın mükemmel bir varlık olduğuna işaret eden Yıldırım, "İnsan vücudu mükemmel bir fabrika, bütün organlar mükemmel bir şekilde birbirleriyle uyum içinde çalışıyor. Organlarımızın kıymetini organlarımızda biz bozukluk olduğunda anlıyoruz. Sağlık alanında bir sürü gelişme var. Bilim insanları tabi ki bunlardan haberdar oluyor." değerlendirmesinde bulundu.Yıldırım, bilimsel gelişmeler neticesinde geliştirilen cihazları derslerde öğrencilere öğretildiğini aktararak, şunları kaydetti:"Kendi hastalarında kullanıyorlar. Hem teknolojiyi, hem bilimsel gelişmeleri, bizim insanımız yapabilirse hem milletimize hem tüm dünyaya büyük hizmetler yapmış oluruz. Yerlileştirme bu anlamda çok önemlidir. Tıp alanında kullanılan cihazlarda büyük ölçüde dışa bağımlıyız. Ümit ediyorum ki yakın zamanda tıp alanında kullanılan pek çok cihazı ülkemizde yapacak hale geleceğiz. Gençlerimizde ve hocalarımızda bu ışığı, gayreti ve çalışkanlığı görüyorum. Sempozyumun hayırlı olmasını diliyorum."Kongre, "sağlık ve sanayi" konulu sunum ile devam etti.