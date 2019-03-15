AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir
, Batman Bölge Devlet Hastanesindeki sağlık personelinin 14 Mart
Tıp Bayramını kutladı.
Özdemir beraberinde AK Parti Merkez
İlçe Başkanı Yusuf Bülbül ile 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Batman Bölge Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Sağlık personeli ile görüşen, yatan hastaları ziyaret eden Özdemir, sağlık personelinin anlamlı gününü kutladı.
Özdemir, sağlık çalışanlarının toplumun önemli değerlerinden olduğunu söyledi.
"İnsanı yaşatmayı, insanın acısını azaltmayı ve insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, bu kutsal saygın ve onurlu mesleği büyük fedakarlıkla yerine getiren, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında özveriyle çalışan, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, bu kutsal mesleğe verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederim." diyen Özdemir, hastalara da acil şifa diledi.
Özdemir daha sonra inşaatı devam eden Kadın Doğum Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Güncel
Kaynak: AA