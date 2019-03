Tıp Bayramı'nda Türk Doktora ABD'de Anlamlı Ödül

Kaynak: AA

NEW ABD 'de uzun yıllardır önemli işlere imza atan Gastroentoloji ve Hematoloji Uzmanı Dr. Ayşe Aytaman, New York Yabancı Konsoloslar Derneği tarafından başarı ödülüne layık görüldü.Aytaman, dünyada en fazla diplomatik temsilciliğe ev sahipliği yapan New York 'ta, Yabancı Konsoloslar Derneğince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte ödül aldı.Aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramı 'na da denk gelen ödül töreninde Aytaman ödülünü Türkiye 'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş'ın elinden aldı.Ödül töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aytaman, "Ülkemi böyle bir ortamda temsil etmek, benim için çok büyük bir gurur. Zaten bir ömür boyu buna çalıştım." diye konuştu.Tıp fakültesine başladığında Anadolu'da çalışmayı hedeflediğini ancak evliliği nedeniyle ABD'ye geldiğini anlatan Aytaman, "Anadolu'da çalışamayıp ABD'ye gelince korkunç bir vicdan azabı duydum. Onu bir şekilde halledebilmek için buranın gazi askerleri ile çalıştım ama içimde hep bir ukde kaldı. Bu nedenle de son 10 senedir Türk karaciğer toplumunu ABD'ye tanıtmak benim için son derece zevkli bir olay haline geldi." dedi. Amerika ile Türkiye arasında köprüler kurmak istiyorum"Aytaman, "Benim en çok yapmayı istediğim şey, Amerika ile Türkiye arasında köprüler kurmak." diye konuştu.Geçen yıl kasım ayında da Amerikan Karaciğer Vakfı tarafından "Yılın Doktoru" ödülüne layık görülen Aytaman bu ödülle ilgili de "Bir ömrü Hepatit-C'yi dünyadan ortadan kaldırmak için uğraştım. Bunun da bu ödülün bana verilmesinde çok etkisi olmuştur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Aytaman, yetiştirdiği öğrencilerin kendisi için çok önemli olduğunu ve kariyerinde eğitime çok ağırlık verdiğini belirtti.Türkiye'deki karaciğer topluluğunun da çok değerli olduğunu ifade eden Aytaman, "Aynı zamanda çok kuvvetli bir transplant camiamız var. Ben burada onlara layık olmaya çalışıyorum ve çok gurur duyuyorum onlarla. İnşallah o köprüleri daha da kuvvetlendirebilirim." dedi.Ayşe Aytaman kimdir Avusturya Lisesinden mezun olduktan sonra, Viyana Üniversitesinde burslu tıp eğitimi alan Aytaman, ABD'de New York Eyalet Üniversitesinde gastroentoloji ve hepatoloji üzerine çalıştı.Gazi İşleri New York Liman Sağlık Sistemi adlı hastanede 20 yılı aşkın süredir görev yapan Aytaman, 2012'den bu yana da karaciğer kanseri olan gazilerin tedavi kalitelerinin artırılması için zirveler düzenliyor.Aytaman, geçen yıl Amerikan Karaciğer Vakfı tarafından "Yılın Doktoru" ödülüne layık görülen ilk kadın doktor olmuştu.