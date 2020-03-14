Tıp Bayramı'nı pedal çevirerek kutladılar
Edirne'de, aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu bisikletliler, 14 Mart Tıp Bayramı'nı pedal çevirerek kutladı.
14.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:02
Edirne 'de, aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu bisikletliler, 14 Mart Tıp Bayramı'nı pedal çevirerek kutladı.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve anıta çelenk konulmasıyla başladı.
Edirne Tabip Odası Başkanı Mehmet Akbal, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı tehdit ettiğini söyledi.
Edirne'de sığınmacı sorununun artarak devam ettiğini belirten Akbal, "Bu dönemde sağlık çalışanlarına çok ciddi görevler düşmektedir." dedi.
Mehmet Akbal, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadıklarını, sağlıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce yasalaşması gerektiğini de dile getirdi.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Bisiklet topluluğu temsilcisi Nevzat Çakmaklı ise 14 Mart Tıp Bayramı'na özel "sağlık için bisiklet" sloganıyla bisiklet turu düzenlediklerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından, aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu bisikletliler "14 Mart Tıp Bayramı Turu" kapsamında pedal çevirdi.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve anıta çelenk konulmasıyla başladı.
Edirne Tabip Odası Başkanı Mehmet Akbal, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı tehdit ettiğini söyledi.
Edirne'de sığınmacı sorununun artarak devam ettiğini belirten Akbal, "Bu dönemde sağlık çalışanlarına çok ciddi görevler düşmektedir." dedi.
Mehmet Akbal, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadıklarını, sağlıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce yasalaşması gerektiğini de dile getirdi.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Bisiklet topluluğu temsilcisi Nevzat Çakmaklı ise 14 Mart Tıp Bayramı'na özel "sağlık için bisiklet" sloganıyla bisiklet turu düzenlediklerini dile getirdi.
Konuşmaların ardından, aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu bisikletliler "14 Mart Tıp Bayramı Turu" kapsamında pedal çevirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Tıp Bayramı'nı pedal çevirerek kutladılar
Etiketler : Tıp Bayramı, 14 Mart, Edirne, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü