Tıp Bilimine Yön Veren Tanrıverdi'ye Başarı Belgesi

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:03



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:03

Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk arasına giren Memorial Kayseri Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen törenle başarı belgesini aldı.46 Hacettepeli başarı belgesi aldıHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi kampüsünde düzenlenen törende "Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk" araştırmasında sıralamaya giren 46 Hacettepeli bilim insanına başarı belgesi verildi. Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi başarı belgesini, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen'nin elinden aldı. Prof. Dr. Özen, Turkishtime Dergisi'nin hazırladığı 'Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk' listesine giren bilim adamlarının; Harvard, Yale, Hopkins gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri ile Türkiye'nin de önde gelen üniversitelerde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.TÜBİTAK ödüllü bilim insanıEndokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Tanrıverdi, metabolizma hastalıkları, nöroendokrinoloji, travmatik beyin hasarı ve hipofiz üzerine etkileri, spora bağlı kafa travması ve hipofiz, erişkinde growth hormon eksikliği ile ilgili yaptığı araştırmalarla tanınıyor. Prof. Tanrıverdi, 2012 yılında TÜBİTAK tarafından sağlık bilimleri alanında 'Nöroendokrinoloji Alanında Travmatik Beyin Hasarının Hipofiz Bezi Üzerine Etkileri' ve 'Spora Bağlı Kafa Travmasına Bağlı Hipofiz Yetmezliği' konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle teşvik ödülüne layık görülmüştü. - KAYSERİ